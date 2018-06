FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Amsterdami suunduma pidanud Nordica lennuk oli sunnitud tualeti suitsuanduri häire tõttu õhkutõusu katkestama

"Kusagil poole stardiraja peal ta hakkas järsult pidurdama ja jäi seisma ja siis tuli käsklus lennukist välja minna," rääkis Ansip. Neli tiibade kohal asuvat varuväljapääsu ust lükati tema sõnul kiiresti lahti. "Mina istusin kuuendas reas ja väljusin eest uksest. See käis kõik väga kähku, inimesed tulid lennuki tiibade pealt ka maha," ütles ta ja lisas, et keegi viga ei saanud.

Ansipi kinnitusel tuli lennuki salongi suitsuhaisu, mida oli siiski suhteliselt vähe. Mingit nähtavat suitsu tema sõnul salongis ei olnud. "Stjuardessid käitusid ülimalt professionaalselt ja ka inimesed. Mitte keegi ei hakanud otsima kusagilt oma kohvreid, portfelle või mida iganes. Need asjad jäid loomulikult lennukisse," rääkis ta.

Lennukist väljumise järel jooksid inimesed Ansipi sõnul kiiresti maandumisraja kõrvale ja vähem kui minutiga oli kohal ka buss, kuhu reisijad peale läksid. Kohal olid ka tuletõrjujad. "Praegu oleme lennujaamahoones ja ootame põnevusega, mis edasi saab," sõnas Ansip.

Nordica: evakuatsiooni käigus sai lennumasin kergeid vigastusi

Loe veel

Intsident toimus CRJ900 lennukiga, mis on valmistatud Kanada Bombardier lennukitehases 2011 aastal. "Nordica piloodid on treenitud reageerima igale väiksemale kõrvalkaldele lennuki süsteemides vastavalt protseduuridele. Meeskond näitas tekkinud olukorras üles kõrget professionaalsust ja tegutses täpselt vastavalt juhenditele," kinnitas Uibo.

Intsidendis osalenud lennukile teostatakse enne järgmist väljalendu põhjalik ülevaatus. Teada on, et evakuatsiooni käigus sai lennumasin väiksemaid vigastusi.

Uibo märkis, et tänane intsident näitas Nordica valmisolekut eriolukordades hästi toime tulla. "Kõige olulisem on siiski, et inimesed viga ei saanud. Mul on ka hea meel, et me suutsime ligi 2 tunniga organiseerida uue lennu tagavara lennukiga ning toimetada reisijad sihtkohta. Nordica on tänulik kõikidele reisijatele mõistva suhtumise eest ning tänab lennuki meeskonda professionaalse ja operatiivse tegutsemise eest!"

Nordica hommikune ärajäänud lend LO8173 Tallinnast Amsterdami väljus täna kell 14.00 Tallinna lennujaamast asenduslennuki ja uue meeskonnaga. Nordica kinnitab, et kõigi reisijate eest hoolitsesid Tallinna lennujaamas ettevõtte töötajad pakkudes igakülgset abi ja tuge.