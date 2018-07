FOTOD | Taavi Aasa järeldused hommikusest lennusõidust: ummikud on pealinnas vähenenud, vältige siiski teetööde piirkondi!

Tallinna transpordiamet käis täna hommikul politsei- ja piirivalveameti lennukiga linna peal tiirutamas ja tuvastas, et Tammsaare-Tondi-Rahumäe ristmikul ummikuid pole ja muudes kitsaskohtades on liiklus varasemast sujuvam.

„Hommikuti on seis parem, õhtuti vajab parandamist. Täna hommikul vahemikus 7.30-9.00 läbi viidud vaatluslend osutas, et liiklusummikute osas on tervikuna olukord veidi paranenud,“ sõnas Tallinna linnapea Taavi Aas linna pressiteenistuse vahendusel. Aas küll ise lennureisil kaasas ei käinud, kuid oli transpordiameti raporteeritud tulemustega rahul.

Linnavalitsusele lennusõiduga kulutusi ei tekkinud, sest tegemist olevat olnud PPA korralise lennuga, kuhu kaasati seekord lihtsalt transpordiameti esindajad.

Aas osutas, et hommikune rahunemine Tammsaare-Tondi-Rahumäe ristmikul on märk sellest, et ajastus on teeremontide puhul kriitilise tähtsusega.

„Igal muul ajal oleksime raskemas seisus. Juuli on teetöödeks parim aeg, mil see põhjustab kõige vähem ebamugavusi, sest on puhkuste aeg ja inimesed sõidavad linnast ära.“

Vaatluslennu puhul hakkas silma ka see, et Pirita ja Russalka ümbruse juures oli hommikul samuti liiklus suhteliselt sujuv, kehvem on olukord õhtuti.

Aas möönis, et kohati võib linn taas umbe minna, seda eriti suurürituste ajal nagu eilne Guns’N Rosesi kontsert.

Tallinna linnavalitsus paneb südamele, et suuremate teetööde piirkondi tasub võimalusel siiski vältida või varuda nende läbimiseks küllalt aega.