FOTOD | Tänavakunstnikud ehivad nii Karlova linnaosa kui ka Põhja-Tallinna linnaosa valitsust, kahju ulatub kuni 10 000 euroni

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitas, et hetkel on veel täpsed kahjude hindamised pooleli, kuid kui ilmneb, et fassaadide taastamiseks ei piisa üksnes pesust, siis võivad kahjusummad tõusta väga kõrgeks. „Eks see oleneb ikka igast konkreetsest fassaadist, aga mitmed soditud hooned kuuluvad muinsuskaitse alla ning nõuavad küllaltki spetsiifilisi taastamistöid, värve jne,“ selgitas Kivirüüt. Vandaalid sodisid nii majaseinu, uksi kui ka aknaid.

„Kahjusumma tõstab kõrgeks just fakt, et soditi väga laial pinnal, mitut hoonet ning neist osade puhul ilmselt pesust üksi ei piisa ja tuleb värvima hakata,“ märkis Kivirüüt ning lisas, et tõenäoliselt tuleb hoonete puhastus ja värvimine lükata kevadesse, sest külma ilmaga vastavad kemikaalid lihtsalt ei toimi.

Mitmed soditud hooned kuulusid Tartu Linnavalitsusele ning seega maksab sodimised kaudselt kinni maksumaksja, kui süüdlast leida ei õnnestu. Sarnaselt Tartuga soditi möödunud nädalal ka Tallinnas Põhja-Tallinna valitsuse hoonet ning politsei on mõlema juhtumi uurimiseks alustanud menetlust.

Foto: Salva Kindlustuse AS