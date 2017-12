FOTOD | Valka alkoholipoes käib laulupeo rongkäiku meenutav mürgel. Ainaži pool annavad tooni soomlased

Aasta eelviimasel päeval käib Valkas hoogne alkoralli. Ainaži pool on mõneti rahulikum.

Nii poekülastajate, kui ka suurte ostudega olid täna nii Ikla ja Ainaži kauplustes esikohal kindlalt soomlased. Seetõttu Olid haigutas „Longerona“ tuntud Hartwall Original GIN’i kaubaalustel kohati nukker tühjus.

Poejuhataja Ainažis kinnitas Delfi ajakirjanikule rõõmsalt , et tööd on küll palju, kuid kaupa peaks kõigile soovijatele siiski jätkuma.

SuperAlko ees kala müünud isik rääkis aga, et rahvast on siiski palju vähem, kui jõulueelsel nädalal „Eks on jõulukuu inimeste rahakotti augu söönud,“ arvas ta põhjust teadvat.

Ainaži kandi viinapoes näeb hulgakaupa (küllap ka suurel kiirusel) soomlasi:





Valkas käib täiemahuline ostuorgia:

Rahvast käib silma järgi päeva peale poest läbi tuhandetes, kaupluses napib ostukärusid.

"Inimesed ootavad ostukärusid, mida on poes on 85 tükki," teatas Delfi fotograaf kohapealt. "Menukamad tooted on õlu, viin ja vahuvein. Ostetakse selliseid torne alkoholi, et need ei mahu isegi kärudele õieti ära."

Tuleb välja, et populaarses poes salvestatakse ka Henrik Normanni paroodiasaadet, sissekäigu juurde on üles seatud Vabariigi Valitsuse pressikonverentsi tausta järele aimav nurgake, kus näeme kolme paksu kassiga vappi ja kirja "Stenni maja".