Eelmise aasta lõpuks kaotas Tele 2 oma turuosa alla veerandi piiri. Võrreldes hiilgeaegadega on kukkumine olnud kõrgelt. Ainuüksi eelmisel aastal kaotas Tele 2 konkurentidele üle 2000 mobiilitelefoninumbri.

Tehnilise järelvalve ameti statistika kohaselt on Tele 2 aasta 2011 kolmandast kvartalist alates turuosa kaotanud pea viis protsenti.

Samal ajal on konkurendid stabiilset kasvu jätkanud: Teliale kuulub pea pool Eesti mobiilside turuosast ning Elisale kolmandik. Kuid ka Elisal on selle aja jooksul olnud tõuse ja mõõnasid. Siiski on tänane seis võrreldes 2011. aasta algusega plussis. Võit on tulnud peaasjalikult Tele 2 arvelt.

Eelmise aasta numbriliikuvuse statistika näitab aga seda, et suurim kaotaja oli Tele 2. Suurim võitja aga Telia. Kuid juba 2017. aasta esimeste kuudega on Elisa alustanud aktiivsemat klientide ülemeelitamist. Esimese kolme kuuga on Elisa võitnud konkurentidelt üle 1000 numbri. Alljärgnevast tabelist näeb aga 2016. aasta numbriliikuvuse kokkuvõtet.

Eesti mobiilsidefirmade turuosa muutumine viimaste aastate jooksul graafikul: