GRAAFIKUD | Miks Tele2 tegelikult müügikõned lõpetas? Numbrid räägivad enda eest

Viimase seitsme aastaga on enim mobiiltelefoninumbreid kaotanud Tele2. Vaid ühel aastal möödunud seitsme aasta jooksul jäi Tele2 numbriliikuvussaldo plussi. See oli aastal 2015, mil Tele2 õnnestus aasta lõpuks oma numbriportfelli piskuga – 28 numbriga – kasvatada.

Kõige efektiivsem numbrite endale napsaja on nende aastate jooksul olnud Elisa, kes on suutnud üle tuua tuhandeid numbreid. Nende aastate jooksul pole Elisa kordagi aasta lõpuks samas arvestuses miinusesse jäänud. Küll aga on numbreid kaotanud Telia.

Telia: müügikõned peaks seadusega reguleerima

Telia Eesti erakliendiüksuse juht Holger Haljand ütles, et mõne aasta eest tegi Telia vastava ettepaneku seaduse muutmiseks, et müügikõnesid saaks teha vaid inimese eelneva nõusoleku olemasolul ja et Eestis tekiks neutraalne ja keskne andmebaas, kuhu saab salvestada info kliendi nõusoleku kohta müügikõnede saamiseks.

"Telia peab õigeks, et müügikõne osas saaksid inimesed valida, kas nad soovivad neid kõnesid saada või mitte. Kui klient annab tagasisidet, et see on häiriv ja ta seda ei soovi, siis ei tohi seda teha. Täna saab küll keelduda oma teenusepakkuja reklaamist aga mitte teiste omadest, kuna sellele puudub vastav lahendus ja kokkulepped," märkis Haljand.

Kuna uuringud näitavad, et valdav enamik seda ei soovi, siis peaks Haljandi sõnul looma ühtse lahenduse, kus on vajalik kliendi eelnev nõusolek. "See ei puuduta pelgalt telekomi valdkonda, vaid säärane lahendus võiks olla kliendikeskne ja valdkondade ülene," ütleb ta.

Teiste teenusepakkujate klientidele tehtavad mittepersonaalsed kõned ja pakkumised on Haljandi sõnul ebaefektiivsed ja ka Telia kaalub nendest loobumist.