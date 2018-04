Herbalife Nutrition tähistab Eestis 15. aastapäeva

Tänu suurepärasele eesmärgistatud tegevusele ja sidusale meeskonnatööle tähistab ülemaailmne toitumisettevõte Herbalife Nutrition sellel aastal oma Eesti turule sisenemise 15.aastapäeva. Ettevõtte intensiivse arengu tulemusena on tootevalik kasvanud 30 tootelt 47-ni, mis annab veelgi suurema võimaluse pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteediga tooteid. Alates 2003. aastast on firma Herbalife Nutrition müügimaht Eestis kasvanud kaks korda.

Viimast aastat võib iseloomustada kui arengute ja muutuste aastat. Üks peamisi sündmusi Balti riikides oli uue müügi- ja klienditeeninduskeskuse avamine Riias – see keskus on üks kõige tehnilisem A klassi ladu, kus asuvad ka kontori-, jae- ja tootmiskompleksid. Tänu ülemaailmsele edule kuulutati eelmisel aastal rahvusvaheliste spetsialistidega koostöös Herbalife Nutrition number #1 brändiks kehakaalu jälgimise valdkonnas.

15. aastapäeva puhul soovib, SRÜ, Mongoolia, Ukraina, Kaukaasia ja Baltikumi juhtivtöötajate juhataja Olga Solntseva järgmist: „2018 on meie jaoks eriline aasta Baltimaades. 15 aastat tagasi jõudis ametlikult Eesti turule firma Herbalife Nutrition. Tänu liikmete ja juhtide pühendunud tööle ja entusiasmile said tasakaalustatud toitumisharjumused ja tervislik eluviis ühiskonnas populaarseks. Saavutati suurepäraseid tulemusi ja vallutati nii mitmeidki mäetippe. Õnnitleme oma partnereid Eestis ja soovime neile edu, väärtustades lojaalsusel põhinevaid eetilisi ja kõrgetasemelisi teenuseid. Jätkake samamoodi meie ühist eesmärki silmas pidades – muutes maailma õnnelikumaks ja tervislikumaks.”

Herbalife Nutrition pakub kohalikele tarbijatele kohandatud laia tootevalikut

Alates Herbalife Nutrition Eesti turule sisenemisest 2003. aastal, on tootevalikus kuni 47 toodet, mis võimaldab valida erinevate toodete vahel. Herbalife Nutrition Formula 1 Protein Shake proteiinijook koos Cream & Cookies lisandiga, mangolisandiga Aloe Drink ja taimetee kontsentraat Herbal Tea Concentrate on saanud kõige paremini müüdud toodeteks Eesti turul.

Mõned tooted nagu virsikumaitseline taimse tee kontsentraat, röstitud sojaoad ja veel mõned tooted on saadaval ainult Balti riikides kohalike inimeste söömis - ja tarbimisharjumuste austamise tõttu. Selle aasta suvel on Herbalife Nutrition plaaninud turule tulla Lemon valgubatoonidega. Uus toode HerbalifeLine Max jõudis turule juba selle aasta märtsikuus. See toode on spetsiaalselt mõeldud südamefunktsioonide tugevdamiseks, aju paremaks toimimiseks, vererõhu säilitamiseks normaalsel tasemel ja isegi nägemisteravuse säilitamiseks.

Firma loomisest alates on Herbalife Nutrition kaasa löönud ülemaailmse toitumisalase turu vajaduste kindlakstegemises, toitumisharjumuste uurimises ja kõrgekvaliteediliste toitumisproduktide tootmises ning näonaha ja kehahooldustoodete väljatöötamises. Praeguseks on firmast saanud üks ülemaailmne juhtiv toitumisalane ekspert, kes arendab alati uut tootevalikut ja rahuldab tarbijate vajadusi.

