Hoidistamishooaja hakul kukkus suhkruhind rekordmadalale

Viimase nädala jooksul on Eesti poodides suhkruhind hoogsalt alanenud, kilo võib mõnest poest kätte saada 29 sendi eest, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Prisma kauplustes on suhkru hind 29 senti kilo, veebipoes maksab suhkrukilo ligi poole rohkem. Prismaga samas hinnaklassis on suhkur praegu ka Grossi poes.

Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots ütles ERR-ile, et hind on lastud alla nädalakampaania raames. "Soovime sellisel heal maasikamoosi hooajal oma klientidele vastu tulla," ütles Lankots ERR-ile.

Ta lisas, et see on kõige madalam hind, mis Eestis euroajal olnud on.

Rimis saab suhkrukilo kätte 39 sendi eest.

Rimi sisekommunikatsiooni spetsialisti Heleri Tamme sõnul on Rimis samuti tegemist kampaaniahinnaga. Selle on tinginud suhkru ostuhinna langus maailmaturul. Tamme sõnul ei saa prognoosida, kui kaua madal hind Rimi poodides kehtib.

