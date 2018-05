Hübriidide võidukäik paneb tootjaid diiselautodele hingekella lööma

Maikuust alates pole Eestis enam võimalik osta diiselmootoriga Toyota sõiduautosid. Kusjuures seda mitte defitsiidi pärast, vaid nii on tootja otsustanud: nüüd keskendutakse diiselautode asemel hübriidautode tootmisele.

Arvestades, et auto müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) statistika järgi on Toyota Eestis jätkuvalt populaarseim automark, siis on otsus murranguline.