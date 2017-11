IKEA hoiatab tapjakummuti eest, mille ohvriks on langenud juba kaheksa last

IKEA hoiatab taas kliente kummuti eest, mis on ümber kukkudes põhjustanud surmasid ja vigastusi.

Populaarse kummutimudeli Malm kohta on juba varem leitud, et see võib lastele peale kukkuda, mille tagajärjel on juba kaheksa last surnud ja kümneid viga saanud. Viimane surmaga lõppenud õnnetus juhtus USA-s Californias, vahendab Ilta-Sanomat.

Kohaliku kanali KTLA5 teatel suri kaheaastane Jozef Dudek, kui jäi kinni kolme sahtliga kummuti alla. Kanali teatel oli isa pannud poisi päevauinakut tegema, kuid leidis ta naastes surnuna kummuti alt.

8th child to die from tip-over of recalled IKEA Malm dresser is 2-year-old Jozef Dudek of Buena Park, family's law firm says https://t.co/Ix3LOPZ7JD pic.twitter.com/TmcFeLvlnF — KTLA (@KTLA) November 21, 2017

IKEA on juba varem hoiatanud kliente sama asja pärast ja kutsunud üles kinnitama kummuti kaasas olevate kruvidega seina külge. 2016. aastal võttis IKEA USA-s müügilt ära 29 miljonit ja Hiinas üle 1,6 miljoni kummuti Malm nende ohtlikkuse tõttu.

Kummuti müük on USA-s ja Kanadas täielikult lõpetatud. Viimase juhtumi järel on teatatud tagasivõtmisest, mis puudutab enam kui 17 miljonit juba müüdud kummutit. IKEA teatel tuleb kummuti kasutamine lõpetada viivitamatult, kui seda ei ole nõuete kohaselt seina külge kinnitatud.