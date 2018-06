Inimesed loobusid massiliselt uue maksusüsteemi hüvedest: riigi käes on hoiul juba üle 24 miljoni euro tulumaksu

Konservatiivsed maksumaksjad on jätnud kasutamata rohkem kui 24 miljonit eurot tulumaksu, mille riik neile järgmisel aastal tagasi maksab, kirjutab Äripäev.

Maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles eile palgainfo agentuuri seminaril, et uue tulumaksusüsteemiga on aprillikuu seisuga riigi kätte nii-öelda hoiule kogunenud juba 24 miljoni eurot, mis järgmisel aastal tagastatakse.

Liivamägi tõdes, et inimesed on maksuvaba tulu kasutamisel konservatiivsed: umbes 200 000 on neid, kes ei kasuta ära kogu maksuvaba tulu ja maksavad igal kuul rohkem tulumaksu (on esitanud tulumaksuvaba miinimumi langetamise avalduse - toim.)

See võib tema hinnangul tähendada, et oodatakse kas palgatõusu või aasta lõpus ühekordse laekumise tõttu sissetuleku suurenemist.

„Kõige realistlikum arvamus on, et inimesed lihtsalt igaks juhuks ei kasuta kogu maksuvaba tulu ära ja see, mis jääb sel aastal riigile rohkem makstuks, antakse järgmisel aastal tuludeklaratsiooniga tagasi.“

