Hulk Jõhvi korteriühistuid vaidlustas jäätmeveo hinna järsu tõusu kehtestanud vallavalitsuse korralduse, taotledes selle täitmise peatamist vaide menetlemise ajaks ning järgmise sammuna korralduse kehtetuks tunnistamist.

24. jaanuaril andis Jõhvi vallavalitsus korraldatud jäätmeveoga tegeleva OÜ Ekovir soovile vastu tulles korralduse, millega 1. märtsist tõuseb prügiveo hind vallas 75,9%, kirjutab Põhjarannik.

Ootamatult järsku hinnatõusu käsitleti nii vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis kui ka sellele järgnenud rahvakoosolekul, kus vallavalitsust esindanud abilinnapea Vadim Ivlijev küll rääkis vallapoolsest analüüsist, ent esitles üksnes Ekoviri hinnatõusu taotluses esitatud põhjendusi.

Korteriühistud püüdsid Ekoviriga kompromissile jõuda: ka valla esindajaid kaasates saadi kokku eelmisel teisipäeval ja neljapäeval.

Ekovir pakkus ajutist kompromissi

"Korteriühistute pakkumine oli, et hinnatõus võiks olla 30%, Ekovir pakkus 50% ja seda kuni novembrikuuni, siis tõuseks uuesti, nii et kokku oleks ikka 75,9%," rääkis Ida-Virumaa korteriühistute liidu juhatuse liige ning Jõhvi vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige Paul Paas.

Ühistud andsid Ekovirile kaks päeva mõtlemisaega. Järgmisel kohtumisel oli prügifirma oma pakkumise 45%-le alandanud, ent jätkuvalt oleks sellega päri oldud ainult novembrikuuni.

"Küsisin neilt, kus siin see kompromiss on: meil oli 0%, teie küsisite 75,9%. Kompromiss tähendab, et mõlemad pooled liiguvad keskele kokku," rääkis Paas.

Ühistud Ekoviri pakkumisega ei nõustunud ja otsustasid vallavalitsuse hinnatõusukorralduse vaidlustada.

