Kaskokindlustus on igal kümnendal varastatud sõidukil

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) andmeil varastati mullu 37 sõidukit, millel oli vabatahtlik sõidukikindlustus ehk kasko.

Politsei registreeris aga möödunud aasta jooksul kokku 361 sõidukivargust. Seega on kasko neist vaid igal kümnendal.

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on Eestis ligi pooltel sõidukitest kaskokindlustus.

„Eelmise kolme aasta jooksul on toimunud iga kolmanda sõidukiga kaskojuhtum ja aastas kokku ligi 60 000 juhtumit. Selle taustal võib öelda, et sõiduki-vargused moodustavad vaid väikese osa kaskokindlustuse kindlustusjuhtumite üldarvust.

Märkimisväärne osa sõidukivargustest leiab aset välismaal, mistõttu peaksid autoomanikud reisil olema eriti ettevaatlikud,“ ütles Piirsalu.

„Kui auto turuväärtus on kõrge, siis on kindlasti mõttekas kasko teha. Kui kohustuslik liikluskindlustus katab liiklusõnnetuse kahju kannatanule, siis kaskoga on kindlustatud sõiduk ise. See võib lisaks tavapärasele õnnetusele kahjustada saada väga erinevatel põhjustel,“ lisas Piirsalu.

Kindlustusseltsid hüvitasid eelmisel aastal 37 varastatud sõiduki eest kokku 501 600 eurot. Kaskokindlustusega sõidukitest enim varastati BMW-sid.

Reeglina hüvitatakse varguse korral kliendile kindlustussumma, millest on maha arvestatud omavastutus. Kui sõiduk leitakse üles, siis hüvitis on väiksem.