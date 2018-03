Kaubandushullus täies hoos: Coop, Rimi, Selver ja Maxima avavad sel aastal Eestis üle kümne uue supermarketi

Jaekettidel on tänavu kavas üle Eesti avada 11 täiesti uut super- või hüpermarketit. Lisaks tegelevad mitmed ketid ka olemasolevate poodide ümberehitamise, kaasajastamise ja laiendamisega.

Hiljuti avatud Coop Konsum Mustveel. Foto: Anni Õnneleid

Coop: kolm uut Konsumit ja üks uus Maksimarket

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido edastas, et maikuus avab Tõrva Tarbijate Ühistu Tõrvas uue Coop Konsumi ja Ehituskeskuse ning samas hoones avab kontori ka Coop Pank. Mais avab ka Saaremaa Tarbijate Ühistu endise Liiva Konsumi asemel uue ja suurema kaupluse, seda täiesti uues majas. Antsla Tarbijate Ühistu avab renoveeritud Coopi väikekaupluse Tsoorus.

Suvel avab uksed Tartus Eedeni kaubanduskeskuses uue kontseptsiooniga ja laienenud Coop Maksimarket. Augustis teeb uksed lahti Vändra Tarbijate Ühistu renoveeritud ja laiendatud Coop Konsum Toril.

Oktoobris avab Harju Tarbijate Ühistu renoveeritud Coop Konsumi Arukülas. Samal kuul avab Rapla Tarbijate Ühistu Märjamaal uue Coop Konsumi ja Ehituskeskuse.

Aasta lõppu jääb Vändra Tarbijate Ühistu uue Coop Konsumi avamine Paikusel ning Põlva Tarbijate Ühistu uue Coop Maksimarketi avamine Põlvas.

Viimati avas Maxima oma kolmanda XXX-kaupluse Haaberstis. Foto: Tiit Blaat

Maxima: kaks uut XX-kauplust

Maxima Eesti tegevjuht Vygintas Šapokas ütleb, et Maximal on kavas tänavu avada kaks uut XX-tüüpi kauplust: üks Tartus, teine Sillamäel.

Šapokase sõnul on kavas ka jätkata iseteeninduskassadesse investeerimist, seda pea miljoni euro ulatuses. „Plaanis on käesoleval aastal paigaldada iseteeninduskassasid kauplustesse, kus meie kliendid nende saabumist ootavad ja samuti planeerime täiendavate iseteeninduskassade lisamisi,“ ütles Šapokas Delfile.

Üks hiljutisi uusi Selvereid avas oma uksed Laagris. Foto: Rauno Volmar

Selver: kaks uut kauplust

Selveri arendusdirektori Agi Metsandi edastusel avab jaekett tänavu kaks uut kauplust Tallinnas – üks T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuses ja teine Pelgulinnas Kolde tänaval.

Lisaks jätkab ettevõte olemasolevate kaupluste renoveerimistega. „Sel aastal toimub jõuline üleketiline SelverEkspressi teenuse laiendamine. SelveEkspressi teenus lisandub 13 Selverisse ning 10 Selveris laiendame SelveEkspressi teenust ehk lisame juurde makseterminale ja pulte,“ märkis Metsandi.

Hiljuti taasavati Nautica keskuse Rimi, mis läbis värskenduskuuri. Praegu ehitatakse ümber Ülemiste keskuse Rimi. Uusi Rimisid tuleb tänavu juurde kolm. Foto: Karli Saul

Rimil kolm uut poodi: üks minikauplus, üks super- ja üks hüpermarket

Rimi avalike suhete juht Katrin Bats ütleb, et jaeketi plaan on juunikuus avada uus supermarket Hiiul, mini-Rimi kesklinnas Vabaduse väljaku lähistel ning sügisel teeb Peterburi tee veerel uksed lahti täiesti uus hüpermarket.

Tallinnas on kavas alustada ka Szolnoki Rimi hoone projekteerimisega kohe pärast detailplaneeringu kehtestamist. „Ehitusega loodame alustada ja poe avada paari aasta pärast,“ sõnas Bats.

Comarket tänavu uusi kauplusi ei ava. Foto: Andres Putting

ABC Supermarkets: uusi kauplusi tänavu ei tule

ABC Supermarketsi AS-i juhatuse liige Andrus Põld ütles, et hetkel on jaeketil kavas vaid ühe olemasoleva poe värskendamine.

„Värskenduseks ja laienduseks on suletud Pelgulinna Comarket. Hoones vahetatakse välja põrand ja kogu müügisaal saab värske ilme. Viime alkoholiosakonna vastavusse uute seadustega, tekitame eraldi tsooni alkohoolsetele jookidele. Täiendame samas ka sortimenti, müüki tulevad värskelt küpsetatud saiakesed, laiendame tervisetoodete sortimenti. Esialgsete plaanide kohaselt tänavu uusi poode ei tule. Iseteeninduskassasid planeerime suurematesse kauplustesse,“ rääkis Põld Comarketi ja Delice'i kauplusi haldava ABC Supermarketsi plaanidest.

Prismal on kavas kauplused viia uuele kontseptsioonile. Tallinnas viiakse tööd lõpule juba tänavu. Uute kaupluste kohta hetkel Prisma veel infot ei jaga. Foto: Urmas Kamdron, Prisma

Prismal samuti uusi kauplusi kavas pole

Prisma kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsi sõnul on uute Prismade kohta praegu veel vara rääkida, kuigi plaanid on töös ja endiselt väljahõigatud plaan avada mitu supermarketit on jätkuvalt jõus.

Küll aga uuendab Prisma oma olemasolevaid kauplusi. Näiteks saab värskenduskuuri Mustika keskuse Prisma, mis valmib aprilli alguses.

„Uuendanud oleme nii seinavärve, riiuleid, silte, valgustust, kui ka toodete väljapanekuid. Poe ilme saab oluliselt värskem,“ lubas Lankots.

Samuti uueneb ja laieneb Lasnamäe Prisma. Uuem ja suurem keskus on avatud alates aprilli lõpust.

Alanud on ka Rocca al Mare Prisma uuenduskuur. Mustamäe eeskujul saavad kõik Tallinna Prismad uuendatud selle aasta lõpuks.