Kelmid üritavad telefonitsi pensionäridelt raha välja petta pakkudes neile investeerimisvõimalusi

"Mind ja minu vennanaist on tülitanud viimase kümne päeva jooksul keegi Anatoli, kes pakub pensionäridele edukat, õiget raha kulutamise võimalust. Räägib vene keeles, mikro-ja makromajandusest," kirjeldas lugeja.

"Ta püüab sind survestada su vähese ebakompetentsete teadmistest rahanduses. Mina ütlesin kohe, et ei soovi, olen pensionär. Vastus oli et nad just aitavad ekstra pensionäre," jätkas ta. Lugeja palus seepeale viisakalt end mitte enam tülitada.

Politsei pole pensionäre tüütavast investeerimiskelmist kuulnud, küll aga on nad kuulnud inimesest, kes pakub tooteid või "head investeeringut".

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt kostis, et kui inimestele pakutakse midagi telefoni teel ja palutakse koheselt tasumist või ettemaksu, tasub olla umbusklik.

"Mõistan, et pidevad telefonikõned on äärmiselt ebameeldivad aga menetluslikult on neid kõnesid väga keeruline ära hoida ja seetõttu on parim kaitse eirata võõrastelt numbritelt tulevaid kõnesid. Seega, kui inimestele tulevad järjest kõned numbritelt, mis ei kuulu tuttavatele, siis soovitan kindlasti nendele kõnedele mitte vastata. Abi võib ka olla sellest, kui inimesed blokeerivad need numbrid enda telefonides ära, sama saab teha ka mobiilside teenusepakkuja juures," pakkus Kelt lahendusi.

"Kuna antud olukorras helistatakse rohkem eakamatele, siis siinkohal palun nooremaid sugulasi, et nad aitaksid eakamatel neid numbreid blokeerida," tuletas ta meelde nooremate sugulaste vastutust oma eakamate eest hoolitseda.