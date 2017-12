Kirjandussõbrad marus: Prisma häbistab raamatute kingiks ostmist

"Jälle raamat? Laiema valiku kingiideid leiad Prismast," seisab Prisma peremarketi kampaaniaplakatitel.

Facebookis palju tulist vastukaja saanud plakatitekstile on häbistava tooni eest pakutud ka tabavaid alternatiive. Näiteks "Jälle Prisma? Laiema valiku kingiideid leiad raamatupoest."

"Kallis Prisma, pang koliseb kõrvulukustavalt," kirjutab teine Facebookis Prisma turundusämbrit jaganud inimene.

"Tänan sind, Prisma. Oled tõeline ühiskonna alustala," kiidab kolmas irooniliselt.

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots ütleb, et Prisma eesmärk on pakkuda laia valikut. "Soovime oma jõulukampaaniaga pöörata tähelepanu erinevatele kingiklišeedele, mistõttu ongi kampaanias neli küsimust ”Jälle raamat? Jälle küünal? Jälle sokid? Jälle tass?”" selgitab Lankots.

Tema sõnul ei ole kindlasti eesmärk see, et inimesed teineteisele raamatuid ei kingiks. "Meil on saadaval palju häid raamatuid, sokke, tasse ja ka küünlaid. Aga soovime pöörata tähelepanu sellele, et meil on hulgaliselt ka muid häid kingiks sobivaid tooteid – valida saab lausa 60 000 toote vahel. Kui läbimõeldud kingiks tegemisel osutub valituks hea raamat või vahvad sokid, mis saajale rõõmu pakuvad, on see ainult tore," lisab Lankots selgituseks.

Raamatupood: raamat on hariv kink

Apollo raamatupoodide ostu-ja turundusjuhi Eha Panki sõnul on enam kui tuhat põhjust, miks on raamat vastupidiselt Prisma reklaami tonaalsusele hea valik kingiks.

"Raamatutel on meie ühiskonnas endiselt väga oluline koht hariduse omandamisel. Raamatute ettelugemine ja raamatute koos lugemine on lapse arengu seisukohalt väga oluline. Laps õpib raamatute kaudu uusi käitumismustreid ja avardab oma maailma. Uuringud on näidanud, et varase raamatukogemusega lastel on koolis lihtsam. Tahame ju kõik, et nii koolikogemus kui raamatud üleüldiselt pakuks lapsele rõõmu. Nii et kui soovime, et meie lastest saaksid edukad ja targad täiskasvanud, kinkige lastele (aga mitte ainult) raamatuid," ütleb Pank.

Panki sõnul on lasteraamatute müük Apollos kasvavas trendis, 2017. aastal on see võrreldes aastataguse ajaga umbes 7 protsenti tõusnud. "Seega võime julgelt väita, et raamatud on endiselt populaarsed ning raamat on oodatud kingitus," lisab Pank.

Hea lugeja, arutle kaasa: kuidas mõistad sina Prisma reklaamikampaaniat?