Kontrolli kohe täna: kas riigieksamitulemustest piisas tehnikaülikooli saamiseks?

Tänaseks on sel aastal gümnaasiumi lõpetanud saanud teada oma riigieksamite tulemused ning lävendikalkulaatori abil saab vaadata, kas soovitud erialale õppima asumiseks on vajalik punktisumma koos. Viimase nädala jooksul on lävendikalkulaatorit käinud TTÜ veebis uurimas üle 7000 kasutaja.Kui selgub, et matemaatika riigieksami tulemus pole sissesaamiseks piisav, saab tehnikaülikooli matemaatika sisseastumiskatsel 26. juunil oma tulemust parandada. Tallinnas ja Kohtla-Järvel toimuvatele katsele saab registreeruda kuni 25. juunini veebi teel.

Sisseastumisavaldusi TTÜ-sse saab esitada 25. juunist kuni 4. juuli kella 15.00 sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Tänavu oma 100 aasta juubelit tähistav TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, tehnika- ja IT-teaduse ja -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses.