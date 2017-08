Kuidas ja miks soomlased piinlikkusest üle said ning Lidlit armastama hakkasid?

Odavpoe kuulsuse külge saanud Lidlil kulus kaua aega, et soomlaste südamed võita. 2000. alguses, mil Lidl Soome turule sisenes, oli üldine arvamus, et selles poes käia on lausa häbiväärne.

Helsingin Sanomat kirjutab, et kui Lidl Soome jõudis, oli soomlastel sellest poest ettekujutus kui laost, kus tuleb pappkarpidesse jäetud kaubas kaevata, et midagi meelepärast leida. Poes oli kummaline Kesk-Euroopa päritolu toit ja külalistele kohvi kõrvale seda kaupa ei tihanud keegi pakkuda.

„Lidli külastamine oli natuke piinlik. Sealset kaupa peeti kehvaks," ütleb Espoos elav soomlanna Johanna Kiminkinen.

Lidl sai soomlaste seas halvustava hüüdnime natsikuur (natsi-liiteri - toim), kuna nii uudistes kui ka kuulujuttude tasandil räägiti kehvast tööjõu kohtlemisest.

Kiminkinenist, kes igapäevaselt töötab kinnisvaramaaklerina, on saanud aga tänaseks oma kodukoha Lidli lojaalne klient. Oma sõpradega võrredakse Lidli nutirakenduse abil näiteks seda, milliseid kaupu osta. Nad ei ole ainsad, kes on esialgse halvustava arvamuse poeketist täielikult muutnud.

Kümmekond aastat tagasi jagunes Lidli klientuur Soomes kahte äärmusesse: inimesed, kes elasid sotsiaalabist ning kohapeal elavad välismaalased, kes on harjunud Lidlis käima ka mujal riikides elades.

Käesoleva kümnendi alguseks oli Lidli tüüpilisimaks külastajaks kaheliikmeline perekond. Soome kohaliku meediamonitooringu ettevõtte hinnangul on Lidli maine hakanud paranema 2013. aastast alates. Ettevõttest, mida algusaastatel keegi millekski ei pidanud, on saanud vaat et turuliider.

2013. aastaks oli Lidli kesmine rahulolu näitaja viie palli skaalal 3,27. 2015. aastaks oli see kasvanud juba 3,5 peale. Seega hindab soomlane Lidlit nüüd sama kõrgelt nagu S-groupi (meie Prisma - toim), aga veelgi kõrgemalt kui Keskot. Samal ajal on soomlaste endi au ja uhkus Stockmanni maine aina langenud.

Lidli populaarsuse saladuses peitub peaasjalikult aga inimeste teadlikkuse kasv hinna ja kvaliteedi suhte teemal. Ka on Lidl palju pingutanud, et muutuda soomlasele atraktiivsemaks, arvestades aina rohkem kohaliku tarbija eelistustega. Kohalike tarnijate arv on näiteks viimase 13 aastaga kasvanud pea viiekordselt. Palju leiab Lidlist ka eksklusiivsemat kaupa nagu kaaviari, kammkarpe. Seetõttu astub Lidlisse sageli ka inimene, kes otsib eksklusiivset toitu, aga hea hinnaga.

Nagu alati on väike osa inimesi, kelle jaoks on Lidl ikka see, mis ta oli aastate eest ning selle poe nime mainimine kõlab ärritavalt, kuid selge on see, et Saksa odavkett on end põhjamaalaste jaekaubanduses kinnitanud ja tarbijate poolt hästi vastu võetud.