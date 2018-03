Kus peitub tööturul raha tegelikult: neid töid tehes teeniksid Eestis 1500 eurot ja rohkem kätte

CV Online avaldas oma andmete põhjal järeldused selle kohta, millistes valdkondades ja kus Eestis makstakse kõrgemat kui 1500 euro suurust netopalka.

Kuigi tööturule sisenejate tüüpiline alampiir „poolteist kilo kätte“ jääb enamikule saavutamatuks, võivad mõnes sektoris hea ettevalmistusega inimesed ka esimesel töökohal 1500 eurost netopalka teenida.

Selline netopalk esimesel töökohal on realistlik näiteks IT- ja telekomi, turunduse, kinnisvara ja finantsvaldkonnas, näitab Eesti suurima palgauuringukeskkonna Palgad.ee analüüs.

Samamoodi võib hea ettevalmistusega kuid kogemuseta töötaja teenida 1500-eurost netopalka ka transpordi-logistika ja meditsiiniteenuste valdkonnas.

Üldiselt võib 1500-eurost netopalka Eesti tööturul realistlikuks pidada aga haritud ja kogenud spetsialist või juht. „Tüüpiline 1500-eurose netopalga saaja on kõrgharidusega, 5-10-aastase töökogemusega oskus- või juhtivtöötaja Tartumaalt või Harjumaalt, kes teenib eduka valdkonna ettevõttes,“ selgitas CV-Online'i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen.

Väga head tehnilised oskused annavad palgaturul suure eelise logistika, IT- ja telekomi, arhitektuuri ja energeetika valdkonnas.

Mittetehniliste oskusteadmistega saab suurimat palka teenida aga õigusabi, reklaami ja turu-uuringute, panganduse ning logistika valdkonnas.

Kõrgepalgaliste, st üle 1500-eurose netopalgaga töökohtade seas torkavad omakorda kõrgeima keskmise palgaga silma kinnisvarasektori ametid, Harjumaal on kõrgepalgaliste kinnisvaratöötajate keskmine netotöötasu 2216 eurot.

” Kinnisvarasektoris võib teenida ka 5500-eurost palka. Peep Sooman

Pindi Kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul võib kinnisvarasektoris teenida ka 5500-eurost palka.

„Siin on ametid paljuski tulemustasu põhised – kui oled tulemuslik, siis see ongi võimaluste maa. See nõuab aga teatud iseloomuomadusi ja kindlasti töökust,“ lisab ta.

Samas on Soomani sõnul sektoris ka palju läbipõlejaid, sest enne suure sissetulekuni jõudmist tuleb teha väga palju nn musta tööd.

LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksingu sõnul on tulemused saavutatavad vaid väga süsteemse tööga.

"Tulemusteni võib jõuda ka päris tempokalt – aasta, kaks, kui oled oma töös süsteemne ja tegeled teadlikult tulemuste saavutamisega. Aga see nõuab ka kindlasti täna rohkem teadmisi, kui viis aastat tagasi," rõhutas ta. "Arvamus, et kinnisvarasektoris piisab vaid pealehakkamisest, enam ei kehti."

Kinnisvarasektori headele palkadele järgnevad reklaami ja turu-uuringute sektor (kõrgepalgaliste keskmine töötasu 2043 eurot) ja arhitekti- ning inseneritegevustega seotud tööd kõrgepalgaliste keskmise netotöötasuga 1901 eurot kuus.

Tartumaal 1500 eurot ja rohkem kuus kätte teenida soovijad peaksid end sättima tööle IT-valdkonda või toiduainetööstusesse. Huvitaval kombel on eelarvamuste kiuste kõrgepalgaliste keskmine töötasu viimases isegi suurem. Tartumaal on hästi tasustatud magistrikraadiga tehniliste teadmistega oskustöölised keskmise netotöötasuga 1808 eurot kuus.

Sellest rohkem teenivad Tartumaal kõrgharitud ja üle 10-aastase tööstaažiga IT-valdkonna tehnilise taibuga oskustöölised.