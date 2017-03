Pisike sildike oma legendaarselt kõlava lausega „Made in China" võib peagi riiete ja teiste toodete pealt nagu mänguasjad, jalanõud, elektroonika, köögikaubad, ehted sootuks kaduda. Või vähemasti kunagise hiilgusega võrreldes oluliselt väheneda.

Kümnendeid on Hiinat peetud maailma „tehaseriigiks", millest tuleb tohutu mass odavat kaupa, mille valmistajaks on üliodav tehasetööjõud, vahendab news.com.au.

Kuid kuna Hiina majandus aina kasvab ja seda aina kiiremini, võib see sama „Made in China" olla peagi osa ajaloost.

Hiina tööstuses töötavatele inimestele makstakse täna rohkem palka kui kunagi varem. Turu uuringute firma Euromonitori andmeil oli Hiinas keskmine tunnipalk möödunud aastal 2,60 eurot. See ei kõla kuigi kõrge summana, kuid näitab, et aastaga võrreldes aastaga 2011 on tõus olnud suisa 64 protsenti. Seda on palju!

Väike võrdlus siia juurde - see on viis korda rohkem kui makstakse tunni eest tehasetöölisele Indias ning paneb Hiina keskmise tehasetöölise võrdsele joonele selliste riikidega nagu Lõuna-Aafrika ja Portugal.

Väike ääremärkus - Eesti miinimum tunnipalk on 2,78 euro juures, Lätis ja Leedus 2,19 eurot (tõsi, tehasetöölised ei teeni ei siin ega Hiinas miinimumpalka, seega on Hiinal veel ruumi, et meist mööda minna).

Hiina palgaralli tähendab kulude kasvu nendele firmadele, kes superriigiga kaubavahetust peavad, mis tähendab, et Hiina võib hakata kaotama töökohti teistele arenevatele riikidele nagu Sri Lanka, kus töötunnid on 35 eurosendi juures.

Kui rääkida Kagu-Aasia riikidest, siis tõusvad tähed, kes Hiina odava tööjõuturu üle võiksid võtta, on Kambodža ja Myanmar, kes juba vaikselt liiguvadki selles suunas.

Bloombergi hinnangul on Myanmari, Kambodža ja Laose „maailma tehaste" tiitli kaaperdamine vaid 10 kuni 15 aasta küsimus.