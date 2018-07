Laiahaardeline pettus: eestlastele helistati öösel kahtlaselt Samoa numbrilt. Politsei selgitab, miks oleks tagasi helistamine olnud väga rumal tegu

Foto on illustratiivne

Tundmatud numbrid Samoast segasid öösel nii mõnegi eestlase und. Politsei selgitab, et tagasi helistamine pole kindlasti mõistlik tegu.

Delfile saabus täna mitu vihjet, kus lugejad väidavad, et neile on helistatud +685 algusega numbritelt, lastud korra heliseda ning siis on kõne kohe katkestatud.

Kõned tülitasid eestlaseid öösel ning ka täna hommikul.

Politsei ja piirivalveameti vanempressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on aastaid üks levinuimaid petuskeeme olnud vastamata kõnede tegemine välismaa numbritelt, millele tagasi helistades võetakse helistajalt mitmekordset tariifi. "Teise variandina saabub kõne välismaa numbrilt ja selle vastuvõtja kuuleb vaikust või kõne katkeb, mis sunnib inimesi tagasi helistama. Kui kõnet välismaalt oodata ei ole, siis ei maksa vastata tundmatult numbrilt tulnud vastamata kõnele, eriti kui helistaja on nimme lasknud telefonil vaid mõni hetk kutsuda," selgitab Gonjak.

Telia riskijuhtimise osakonna juhataja Andreas Meister kinnitab, et pühapäeva öösel vastu esmaspäeva on Telia Eesti klientidele tehtud vastamata kõnesid Samoa suunakoodiga +685 numbritelt.