Eilehommikuselt Tallinna–Kuressaare lennult jäi maha ühe reisija tavapärasest mõnevõrra suurem pagas.

Lennufirma Transaviabaltika esindaja Rene Must tõdes, et nemad said mahajäänud pagasist teada alles ajakirjanikelt. Kui nad küsisid aga selgitust Tallinna lennujaama pagasiteeninduselt, siis töötajate selgituse kohaselt oli tegemist mittegabariitse pagasiga, mis tuli pagasiveokile toimetada käsitsi.

Mainitud veokile pagas õigeaegselt aga ei jõudnud. “Tallinna lennujaam kinnitas, et pagasi omanikega on ühendust võetud ja nendega on kokku lepitud, kuidas omanikud pagasi kätte saavad,” ütles Must Saarte Häälele.

Lennufirma esindaja sõnutsi toimub see Cargobusi vahendusel.