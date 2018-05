LHV laiendas veelgi oma sularahaautomaatide võrgustikku

Foto: Tiit Blaat

Alates tänasest leiab LHV sularahaautomaadid ka Mustamäe Keskusest ja Laagri Selverist. Kahe uue automaadi lisandumine tähendab, et üle Eesti on nüüd 20 LHV sularahaautomaati. Lisaks Tallinnale on LHV automaadid ka Tartus, Pärnus, Rakveres ja Viljandis.