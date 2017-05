LHV paigaldas üle Eesti viis uut sularahaautomaati

LHV pank laiendas oma sularahaautomaatide võrgustikku, muuhulgas on LHV valge logoga automaat olemas nüüd ka Rakveres ja Viljandis.

LHV seadis üles kokku viis uut sularahaautomaati - kaks Tallinnasse, ühe Rakverre, ühe Viljandisse ja ühe Viimsisse. Selle sammuga laienes LHV automaatide võrgustik 18-le ja seega on pank esindatud viies Eesti linnas.

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul kasvab pank aktiivses tempos ja see tähendab ka vajadust sularahaautomaatide lisamise järele. „Oleme jälginud hoolikalt klientide harjumusi ja analüüsinud, kus sularahateenuseid kõige rohkem vaja läheb," ütles Kilu.

LHV pakub sularahateenuseid automaatide kaudu, kuna kontorid on sularahavabad. LHV sularahaautomaate kasutatakse endiselt pea 20% rohkem sularaha sissepanekuks kui raha väljavõtuks. LHV kliendid saavad sularaha mõistliku hinnaga välja võtta ka kõigist teistest pangaautomaatidest.

„Rakvere ja Viljandi kasuks räägib see, et nendes piirkondades on meil suhteliselt palju kliente ja ka sularaha võetakse aktiivselt teiste pankade automaatidest välja," lisas Kilu.

Rakveres hakkab LHV sularahaautomaat asuma Kroonikeskuses, Viljandis aga Uku Keskus. Mõlemad asukohad on valitud piirkonna tehingute analüüsi põhjal - need on kesklinnas, kõrge külastatavusega ja jäävad inimestele tee peale. Viimsis hakkab uus automaat asuma Viimsi Keskuses. Viimsisse on rajatud mitmeid kaubandusasutusi, mille külastajad sooviksid sularahateenust saada kodule lähemalt.

Tallinnas lisati üks automaat LHV kontorisse ja teise masina uueks asukohaks on täna avatav Balti jaama turg. „Seni oli meil kontoris vaid üks sularahaautomaat ja võib vist öelda, et see oli Eesti üks kõige suurema kasutuskoormusega automaate. Uue seadme lisamine tõstab sularahateenuste kättesaadavust meie kontori juures," ütles Kilu.

LHV sularahaautomaadid asuvad siseruumides ja on ligipääsetavad kaubanduskeskuste lahtiolekuaegadel. Pangakontoris ööpäevaringselt. Lisaks sularaha väljavõtule ja sissepanekule saab automaatides vaadata oma kontoseisu ja vahetada pangakaardi PIN-koodi. LHV sularahaautomaadid on viipemakse võimalusega, mis tähendab, et raha saab viipekaardiga välja võtta ka pangakaarti automaati sisestamata.