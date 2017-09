Lidl avalikustas Eestisse tuleku aja kohta detaile

Soome majandusleht Kauppalehti kirjutab sellest, millal Lidl Eestis äritegevusega alustada võiks.

„Laiendame oma tegevust Eestisse ja Lätti 2020ndateks aastateks. Täpne ajakava investeeringute alguse kohta pole veel selgunud," ütles Lidli tegevdirektor Lauri Sipponen Kauppalehtile.

2000. aastate algul ostis Lidl Balti turule sisenemiseks krunte kokku, kuid üsna pea selgus, et turg on neile liiga väike. Seetõttu külmutas Saksa odavmüügikett investeerimisplaanid ning müüs krundid maha. Nüüd proovib Lidl Läänemere regiooni uuesti siseneda.

Firma esindaja Eestis - MMS Property Solutions OÜ - on kokku ostnud mitmeid krunte. Seni on juttu olnud kaupluste tulekust Narva kesklinna, Lasnamäele Raadiku tänavale, Rannamõisa teele Haaberstis, Mustamäele Sõpruse puiesteele, Tartusse Annelinna ning jutte on olnud ka potentsiaalsetest kruntidest Pärnus.

Saksa odavkett Lidl on kui jaekaubanduse Ryanair. Tegemist on suure rahvusvahelise kontserniga, mis suudab tänu oma mahtudele pakkuda märksa soodsamaid hindu. Leetugi ei mindud niisama - algusest peale oli soov laieneda kõigisse Baltimaadesse.

Lidl on juba ainuüksi Suurbritannias suutnud revolutsiooni tekitada ja turuosa napsata ning pannud vanad traditsioonilised jaeketid raskesse olukorda. Lidl ja teinegi Saksamaa odavmüügikett Aldi on ideelt nagu kõik teisedki odavteenuse osutajad: võimelised pakkuma suhteliselt kõrge kvaliteediga kaupa väga madala hinnaga. Mida hinnatundlikum on klient, seda tõenäolisemalt viivad ta sammud Lidlisse. Kui Euroopa vaevles kriisis, suurenesid odavmüügipoodide käibed ja kasumid. Viimasel ajal on Lidl hakanud sihtima ka keskklassi, pakkudes delikatesse ja nišitooteid konkurentidest märksa soodsama hinnaga.

Kuidas see käib? Lidl on suure rahvusvahelise äri osa ja tänu sellele on tal võimalik saavutada läbirääkimistes tarnijatega häid tulemusi. Ühtaegu on Lidli poodides piiratud valik kaupu. Kui konkurentide super- ja hüpermarketid hoiustavad kümneid tuhandeid kaubaartikleid, siis Lidl ainult üht kuni paari tuhandet. See on juba teine koht, millelt Lidl kokku hoiab. Nende ladudes seisab korraga vähem „raha". See tähendab väiksemat kadu ja kulu.

Samal ajal hoiab Lidl kokku ka oma kaupluste ülalpidamise pealt. Lidli ärimudel ei näe ette suuri megapoode, vaid väikesi ja väheste töötajatega kauplusi, kus seadmed minimeerivad inimtööjõu vajaduse. Näiteks on Lidli toodete pakenditel triipkood mõlemal pool, et kassapidaja ei peaks seda otsima ja võidaks seeläbi aega.

Odavketi Eestisse tulek võib tähendada mõningast hinnasõda, ent Eestis praegu tegutsevad jaeketid ei ole Lidli tuleku pärast üleliia mures.

Lidl tegutseb 27 Euroopa riigis. Usas avati sel suvel oma esimesed kauplused.