Tänavu kevadel saavad Statoili jaamad uue nimekuju Circle K, mille peadirektor Kai Realo kinnitab, et tegemist on vaid nimevahetusega – võileibu ja kütust saab sealt endiselt.

AS Circle K Eesti turundusjuht Diana Veigel selgitab, et Norras, Taanis ja Rootsis alustati nimemuutust juba möödunud aastal ning seni on see kulgenud edukalt, Eestis hakatakse Statoili teenindusjaamu muutma Circle K'deks kevadel, vahendab Õhtuleht.

Veigel kinnitab, et peale kaubamärgi teenindusjaamades palju ei muutu – tooted ja teenused jäävad samaks.

Ka kollektiiv jääb muudatustest puutumata: "Kindlasti ei plaani me seoses uue brändi kasutusele võtmisega teenindusjaamu sulgeda või teha kollektiivis muudatusi," ütleb Veigel, lisades, et kehtima jäävad ka kõik ärikliendi- ja lojaalsusprogrammid.

Realo mõtiskleb heatujuliselt: "Iseasi on, et ma ei suuda täna ette kujutada, kuidas inimesed hakkavad Circle K'd kõnekeeles hääldama," ütleb ta, et Statoili kustutakse rahvasuus Statiks.

"Kindlasti lühendatakse ka Circle K'd, aga mina ei julge seda ennustada, kuidas see ära lühendatakse ja kuidas kasutama hakatakse."

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.