Maaomanikud saavad looduskaitseteemadel küsida tasuta õigusabi

„Ühelt poolt püüame juristidena nõuandlasse pöörduvale inimesele tema õigusi väga lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. Teisalt, kui inimesel on plaanis alustada kaitsealal mingi tegevusega, näiteks ehitamise või metsaraiega, ent tal puudub kindlus ja selgus selles, mis on kaitsealusel maal lubatud ja mis keelatud, siis saame koos välja selgitada, millised on konkreetsel maal kehtivad piirangud, ning mõelda ja soovitada, kas ja kuidas oleks planeeritavat tegevust võimalik ellu viia selliselt, et nii looduskeskkond kui ka inimeste heaolu oleksid hoitud,“ selgitas Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus.

Lisaks juriidilisele abile saab nõuandlas küsida Eestimaa Looduse Fondilt looduskaitselist abi.

ELFi keskkonnakaitse ekspert Silvia Lotman nentis, et looduskaitse on keeruline ja mitmetahuline. “Sageli inimesed ei tea, kuidas ja mida nad enda maal teha saavad - näiteks, kas on mõistlik igal pool autoga sõita, puid langetada või maaparanduslikke töid teha. Neile inimestele on vaja abi ja nõu pakkuda kasvõi selleks, et ei võetaks puid maha pesitsuskohas ega -ajal.

Niimoodi saavad inimesed looduses tegutseda teadlikult,” selgitas ta ning avaldas lootust, et see aitab vähendada arusaamatusi, mida looduskaitselised piirangud võivad põhjustada.

Looduskaitse nõuandlasse oodatakse pöördumisi neilt, kes puutuvad kokku looduskaitsealadega ja neile seatud piirangutega. Nendeks võivad olla näiteks maaomanikud, kohalikud omavalitsused ja maahooldajad. Virtuaalsesse nõuandlasse pääseb siit.