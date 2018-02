Madal veetase peatas laevaühenduse Hiiumaaga, piletite müük tänastele reisidele lõpetati

TTÜ Meresüsteemide Instituudi prognooside kohaselt on veetase Rohuküla-Heltermaa laevateel langenud tasemele, mis peatab laevaliikluse. Hiiumaalt laevaga praegu mandrile ei pääse, küll aga Saaremaale.

Kuna järgnevate reiside toimumine ei ole kindel, siis tänastele reisidele ei saa osta eelmüügist pileteid.

TS Laevad on oma veebilehel teatanud järjest mitmete reiside tühistamisest.

TS Laevad palub reisijatelt mõistvat suhtumist ning palub enne sadamasse tulekut jälgida operatiivset infot.

Laevakaptenid teevad jooksvalt otsuseid lähtudes reisijate, sõidukite ja laeva ohutusest. Laevafirma vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Seoses Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliikluse peatumisega toimuvad täna maanteeameti tellimisel reisiparvlaevaga Soela Sõru-Triigi (Saaremaa ja Hiiumaa vahel) liinil järgmised lisareisid: kell 13 Triigist ja kl 14.30 Sõrult ning kell 16 Triigist ja kell 17.30 Sõrult.

Piletite eelmüüki ei toimu, pileteid saab soetada vaid laeval kohapeal elava järjekorra alusel. Laev mahutab 30 sõiduautot ja 200 reisijat. Kuna laeva mahutavus on väike, palume neid reise kasutada vaid tungival vajadusel.

Ka Kihnu Veeteed on oma kodulehel teatanud, et seoses ilmastikuoludega on reisiparvlaeva Wrangö kõik tänased väljumised Kelnase-Leppneeme liinil tühistatud. Häireid võib esineda ka homme, seetõttu palub Kihnu Veeteed inimestel jälgida teateid nende kodulehel.