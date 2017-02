Maxima jaekett alustas kolmanda Maxima XXX hüpermarketi ehitust. Uus toidu- ja esmatarvete kauplus avab klientidele uksed Tallinnas Haaberstis juba tänavu detsembris.

Haaberstis Ehitajate tee 148 asuv Maxima XXX hüpermarket saab olema üks kahest uuest kauplusest, mille jaekett sel aastal avab.

Hüpermarketis ootab tarbijaid Maxima jaeketi laiem toidu- ja esmatarbekaupade ning teenuste valik - ligi 4000 m2 müügisaal võimaldab pakkuda vähemalt 30 000 erinevat toodet. Umbes 600 m2 on rendipindu erinevate igapäevaste teenuste osutajatele. Kokku saab uues Maxima XXX hüpermarketis tööd kuni 200 inimest.

Uus hüpermarket on jaeketi kolmas selle formaadi kauplus Eestis. „Esimene Maxima XXX hüpermarket töötab Pärnus alates 2005. aastast. Teine avas oma uksed 2015. aastal Tallinnas. Nüüdseks alustasime kolmanda hüpermarketi ehitusega ning eesmärk on avada see ostjatele enne selle aasta jõule," lausus Maxima Eesti ehitus- ja kinnisvarajuht Ülar Hallikivi. „Peatöövõtjaks on Moodul Projekt, kes kaasas Harju Ehituse. Uue kaupluse rajamise eelarve ulatub 7 miljoni euroni."