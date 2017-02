Maxima ja Prisma kaubandusketil on Kirde-Eesti töötajate pealinna piirkonda värbamisel juba üsna suur kogemus. Alanud nädalal alustab ka Rimi Narvas, Sillamäel ja Jõhvis värbamiskampaaniat: tööotsijaile pakutakse lausa kadestusväärseid tingimusi - ainult sõida, kirjutas laupäevane Põhjarannik.

Värbamiskampaania laialt levitatav reklaam annab teada, et Rimi pakub mugavaks töölkäimiseks tasuta transporti Ida-Virumaa ja Tallinna vahel ning majutust nüüdisaegsetes hotellides ühekohalistes tubades.

Töögraafik lubatakse teha selline, et tööpäevad oleksid järjestikused. Palk ja töötingimused vastavad kaubandusketi Tallinna piirkonna omadele ning töösuhe on kindel ja tähtajatu. Oodatud on nii mehed kui ka naised, nii noored kui ka vanemad.

„Kokku loodame seeläbi leida 50-60 inimest. Eelkõige soovime juurde teenindajaid kauplustesse," teatas Rimi personalijuht Kaire Tero.

Maxima kaubanduskett korraldab Ida-Virumaal pidevalt infopäevi, värbamaks üha uusi inimesi. Maxima personalijuhi Kristiina Kanguri sõnul täieneb iga sellise infopäeva tulemusel nende potentsiaalsete töötajate nimekiri vähemalt kolmekümne uue inimese andmetega.

„Meie kaubandusketis töötamise vastu tunneb huvi üha rohkem Ida-Virumaa elanikke, kuid mitte kõik nad ei vasta meie ootustele, näiteks mis puudutab töövilumust või eesti keele oskust," ütles Kangur.

Reedel toimunud järjekordsel Maxima infopäeval osalenud narvalane, suhtlustasemel eesti keelt valdav Vitali ütles kohtumise lõppedes Põhjaranniku ajakirjanikule otse: „Sellise palgaga leian ma siitki midagi." Vitalile pakuti Tallinnas töötamise eest palka 400 eurot kätte (brutopalk umbes 470 eurot - toim.), kuid ehkki sellele lisanduvad ka firma kulul elamine, tasuta transport ja toitlustus, pole see Vitali sõnul siiski meesterahvale arvestatav summa.

„Miks ma peaksin edasi-tagasi sõitma, kui ma võin siingi 400 eurot teenida?" arutles ta.

Ida-Virumaal on Maximal 11 kauplust ja viis supermarketit, kuid vabu töökohti on vaid üks ning seegi hõivatakse konkursi tulemusel üsna pea. Ka Rimil pole Ida-Virumaal vabu töökohti pakkuda.

