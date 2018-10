Miks Lindora nii popp on? Esimesed kauplejad tulid kohale juba kaks ja pool nädalat enne laata!

„Ma ei tea, mis see Lindora fenomen on. Koht asub karupees, metsa all laadaplatsil pole elektrit, vett ega ka mobiililevi, aga ometi tullakse siia nii Tartust, Tallinnast kui ka Rakverest,“ räägib talukauba müüja, kes juba kaks nädalat enne laada algust oma auto maanteel looklevasse kohajärjekorda tõi.

"Ega mina seda Lindora laada fenomeni oska ka paari sõnaga kokku võtta. Kui varem sai laadalt kaupa odavamalt ja andis ka kaubelda, siis nüüd saab vajaliku asja ju poest isegi odavalt kätte ning kauplemisruum on laadal nüüd sageli hoopis ära kadunud," [selgitab kümmekond aastat Lindora laata korraldanud Ivar Tragel].

