Ministeeriumi ennustus: kui palju uus biokütuse nõue maikuust kütusehinda kergitama hakkab?

Tonka sõnul on paljudel sõidukitel kütuseluugi juures märk, mille kohaselt ei soovitata biokütust tankida. „See märk kehtib 100% biokütuse kohta ja võib seetõttu tarbijat eksitada. Autotootjad on kinnitanud, et kuni 5% etanooli mahusisaldusega mootoribensiin ja kuni 7% biokütuse mahusisaldusega diislikütus sobib kõikidele sõiduautodele,“ selgitas Tonka.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liit AMTEL on koostanud ülevaate mootorsõidukitest, milles ei soovitata kasutada üle 5% etanoolisisaldusega mootoribensiini. Asjakohane info on avaldatud ka maanteeameti veebilehel. https://www.mnt.ee/et/soiduk/kutusekulu-teatmik/biokutusele-mittesobilikud-soidukid

Muutusega ei muutu kütuse kvaliteedinõuded. Nõuded tagavad jätkuvalt, et kõik kütused on kasutatavad läbi aasta, kaasa arvatud külmemate ilmadega talvel. Meie regioonis toodetakse ka talvekindlat biodiislit, mida kasutatakse laialdaselt näiteks Soomes ja Rootsis aastaringi.

MKM: Milline on mõju kütusehinnale?

Seaduse eelnõu ettevalmistamisel hindas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et biokütuse lisamine võib omada esimesel aastal mootoribensiini hinnale mõju kuni 0,5 €senti/l ja diislikütuse puhul kuni 1,5 €senti/l. Teisalt on olnud ka olukordi, kui etanool on odavam kui mootoribensiin, mistõttu on tanklates müüdavas mootoribensiinis olnud kuni 5% ulatuses etanooli.

Seega tuleb toonitada, et nii biokütuste kui mootoribensiini ja diislikütuste hinnad sõltuvad maailmaturu hetkeolukorrast, mistõttu ei pruugi kohustuse lisamine hinnatõusu põhjustada. Lõpliku kütusehinna kujundab konkurents, ennustab ministeerium.

Seaduse koostamist konsulteerinud Eesti vedelkütuse tarnijad on samuti kinnitanud, et üksnes biokütuse nõue ei saa mõjutada kütusehinda.