Ministrite Brüsselist kojutoomiseks võeti lennuk Stockholmi liinilt, mille reisijad toimetati Tallinnasse alles täna hommikul

Stockholmist eile Tallinna lennata soovinud reisijad jäid pika ninaga, sest neile mõeldud lennuk suunati Brüsselisse.

Eile õhtul rikke tõttu Tallinna-Brüsseli ära jäänud lennu tõttu oleks Brüsselisse sealt tagasi lennata soovinud ministrid ja teised reisijad lõksu jätnud.

Tallinnast väljuma pidanud lennukiga oleks Brüsselis oodanud inimesed ka tagasi toimetatud, kuid lennuki rikke tõttu tuli kasutusele võtta plaan B.

Nordica otsustas probleemi lahendamiseks võtta lennuki Stockholmi liinilt, mille reisijad seega eile Tallinnasse ei jõudnudki: nad majutati hotelli ning lennutati koju alles täna hommikul.

Nordica esindaja Toomas Uibo ütles Delfile, et lendude ümberkorraldamisel, mis on tingitud halbadest ilmastikuoludest või lennuki tehnilisest rikkest või mõnest muust ettenägematust asjaolust, lähtub Nordica alati printsiibist, et muudatused tooksid kaasa võimalikult väikeses mahus ebamugavusi reisijatele.

„On ka olukordi, kus valida tuleb kahe halva vahel ja tihti saab siis otsustavaks reisijate arv, keda see muudatus mõjutab. Eile õhtul ootas meid Brüsselis 84 inimest ja Stockholmis 19. See fakt oli ka kaalukeeleks otsuse langetamisel, et koju toome inimesed Brüsselist,“ selgitas Uibo otsuse tagamaid.

Seotud lood: Lennuki tehniline rike ähvardas pool Eesti valitsust Brüsselisse lõksu jätta

Stockholmist õnnestus Uibo sõnul eile üks inimene siiski teise lennuettevõttega Tallinna toimetada, kuid ülejäänud pidid öö Arlanda hotellis veetma ning jõudsid koju Nordica tänahommikuse lennuga. „Nordica vabandab tekkinud ebamugavuste pärast,“ edastas Uibo.

Hea lugeja, kes sa Stockholmi lennuks valmistusid, jaga meiega oma kogemust aadressil kasulik@delfi.ee.