Minudoc.ee perearsti videoabi on novembris sama odav kui EMO külastamine

Tulenevalt laialdasest murest EMO ja perearstide ülekoormatuse osas, pakub arsti videokonsultatsiooni platvorm minudoc.ee ühe leevendusena perearsti konsultatsiooni sama hinnaga nagu EMO visiit, ehk viie euro eest.

Arstiaja saab samaks päevaks ja erinevalt tava-perearstiteenusest on Minudoc.arstid kättesaadavad ka õhtuti ja nädalavahetuseti.

Videokonsultatsiooni osutavad arstid pääsevad ligi patsiendi digiloole, et seeläbi teha soovituste ja raviskeemi osas informeeritud otsus.

Eelmisel nädalal välja tulnud Riigikontrolli audit seoses EMO teenusega tõi selgelt esile, et keskmiselt enam kui 50% protsendil juhtudest oleks inimene EMO-sse pöördumise asemel pidanud minema pere- või eriarsti vastuvõtule.

EMO-sse pöördutakse ka näiteks külmetushaiguste, nahalöövete, retsepti pikendamise, luksumise ja muude pisemate muredega, mille puhul ei ole sinna pöördumine põhjendatud.

Üks probleemi põhjus on, et tihtipeale ei pääse patsiendid kiiresti oma perearsti vastuvõtule või puudub neil perearst sootuks.

“Täna peab seaduse järgi inimene saama perearsti juurde aja hiljemalt kolme päeva pärast, kuid on loomulik, et inimene soovib abi saada kohe, kui mure tekib.

Seetõttu ei saa heita inimestele ette seda, et nad otsivad abi. Pigem on oluline see, et peremeditsiin oleks paremini kättesaadav,” lausus Sergey Saadi, kes on alates oktoobrist pakkunud perearsti konsultatsioone Minudoc.ee videoteenuse platvormi teel.

Peamiselt pöörduvad inimesed Minudoc.ee perearstide poole sarnaste muredega nagu täna EMOsse. Esirinnas on külmetushaigustest tulenevad vaevused nagu nohu, köha, kurguvalu.

Samuti otsitakse abi nahalöövetega seotud küsimustes, uuringute vastuste selgituste ning ravimite pikendamiseks ja raviskeemi korrigeerimise küsimustes.