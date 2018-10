Minudoc.ee: uudne võimalus arstiabi saada videokõne teel

Minudoc.ee on hea lahendus ka Eestis elavatele välismaalastele, kuna arsti konsultatsioone pakutakse lisaks eesti ja vene keelele inglise, soome, hispaania ja prantsuse keeles. Portaalist saavad kiiret ja kvaliteetset arstiabi ka Eesti ravikindlustuseta inimesed.

Terviseagentuur OÜ tegevjuhi ja perearst dr Madis Tiiki sõnul on maailmas virtuaalsed kliinikud levinud kanal, millega tõsta meditsiinisüsteemi kuluefektiivsust ja tagatakse arstiabi parem kättesaadavus.

„Tänu Minudoc.ee-le ei sõltu arstiabi enam asukohast. Näiteks perearstide töö on pikaajalises plaanis paljuski profülaktiline, mitte koguaeg kiireloomuliste probleemide lahendamine, mistõttu saab suurt osa visiitidest ka virtuaalselt lahendada.

Virtuaalse visiidi teel säilib sama kvaliteetne arstiabi, kuna arst pakub ikka samaväärset konsultatsiooni ning saab ligi samadele dokumentidele, lihtsalt suhtluskanal on virtuaalne.

Kui Eestis on see uus lähenemine, siis mujal maailmas on see väga levinud ning osades kliinikutes ulatub videokonsultatsioonide osakaal kordusvisiitidest isegi 60%-ni.

Seega on tegu teenusega, mis on mujal maailmas järele proovitud ja mille kvaliteet ja kuluefektiivsus on tõestatud. Virtuaalne kliinik loob palju uusi võimalusi ka arstidele oma töö optimeerimiseks. Läbi virtuaalse visiidi saab arst optimeerida nii oma töö aega, töö kohta kui ka töö koormust erinevate piirkondade vahel.“

Minudoc.ee platvormi teel on arst igaühele kättesaadav seitse päeva nädalas ja kuni kella 22-ni õhtul.

Hetkel saab broneerida aegu perearstide, pereõdede, psühholoogide, füsioterapeutide ja toitumisnõustajate juurde.

Tänaseks on platvormiga liitunud kokku 25 tervishoiutöötajat, kuid teenusepakkujate arv järjest kasvab ja lähiajal on lisandumas veel mitmed teisedki eriarstid ja koostööpartnerid.

“Oleme avatud koostöö läbirääkimisteks kõigi arstidega, kes soovivad pakkuda patsientidele uuenduslikku ja mugavat võimalust kiireks arstiabiks distantsilt”, julgustab Pihl võtma arstidel Minudoc.ee-ga ühendust.

Uuenduslikus telemeditsiini keskkonnas osutavad arsti e-konsultatsiooni teenust vastavat tegevusluba omavad kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. Minudoc keskkonda haldab ja arendab idufirma Sentab Estonia OÜ.