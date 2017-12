Muinasjutuline jõulumaa: Tallinna lauluväljak saab jõulufestivali ajaks võimsad valgusinstallatsioonid

Tallinna lauluväljak muudetakse kolmeks päevaks imeliseks jõulumaaks. Selle tarbeks paigaldatakse alale rohkelt valgusinstallatsioone ja -kujusid ning süüdatakse tuhandeid küünlaid. Sise- ja välisalal leiab aset ka suur jõulukingituste laat.

Koguperejõulufestival Suur Tallinna Jõululaat 2017 hõlmab kolme korrust ja lauluväljaku esist välisala. Kohapeal on rikkalik valik jõulu- ja kingikaupu rohkem kui kahesajalt kauplejalt, kes on spetsiaalselt valitud, et külastaja leiaks kõik jõulukingid ühest kohast.

“Meil saab nautida romantilisi jõululaule tuntud Eesti esinejatelt ja kooridelt, sõita jõulurongiga, lugeda jõuluvanale salmi, mängida lastealal, õppida töötoas või külastada loomaaeda, kus näeb sel aastal ka alpakasid,” kommenteeris sündmuse turundaja Jürgen Visnapuu. “Erilist tähelepanu oleme sel aastal pööranud välisala kaunistamisele küünalde, tõrvikute ja uhkete valgusinstallatsioonidega. Välisalale pääsevad kõik huvilised tasuta ning see väärib kindlasti külastamist.”

Meelelahutusprogrammi raames astuvad laval üles Daniel Levi, "Padjaklubi" tüdrukud, Birgit, Nele-Liis Vaiksoo, mustkunstnik ja mõjustamispsühholoogia ekspert Kevinski, laulukoorid, tantsutrupid jpt.

Jõulud on ka jagamise aeg. Koostöös saame aidata abivajajaid, et võimalikult paljudele jõulurõõm südamesse tuua. Jõululaat teeb selles osas koostööd heategevusorganisatsioonidega, et aidata vabatahtlike kauplejate ja külastajate abiga sihtotstarbeliselt abivajajaid toodete või teenustega. Laadakülastaja saab ka oma panuse anda – kohapeal sissepääsu juures asub kingituste ja annetuste korjanduskast, kuhu ootame esemeid, mida saab taaskasutada.

Laat toimub juba sel nädalavahetusel reedest pühapäevani, 15.–17. detsembrini Tallinna lauluväljakul.

Rohkem infot leiab kodulehelt www.joululaat.ee ja Facebookist.