Müüdid ja tõde kuivatiga pesumasinast

Hiljuti mõtles minu sõber osta kuivatiga pesumasina ja uuris enne ostu ka sõprade kogemusi. Arvamused jagunesid kaheks. Ühtedel oli juba pesumasin, mis peseb ja kuivatab ning neil jagus ainult kiidusõnu. Need, kellel kuivatiga pesumasinat kodus polnud, püüdsid teda iganenud müütide abil veenda tavalist pesumasinat ostma. Kuivatiga pesumasinaid süüdistati suures energiatarbimises, riiete rikkumises ning liialt suurtes mõõtudes.

Otsustasin kokku koguda kõige populaarsemad müüdid ning neid enda ja oma sõprade kogemustele tuginedes murdma asuda. Etteruttavalt saan öelda, et tänu tehnoloogia kiirele arengule ja mitmetele uuendustele on kunagi eksisteerinud probleemid lahenduse leidnud. Ning kuivatiga pesumasinate müük on praegu Eestis ajaloo suurim.

Toon teieni mõned ringlevad müüdid ja loodan, et uut pesumasinat otsiv inimene leiab siit kasulikku informatsiooni tõe kohta.

Müüt: kuivatiga pesumasin rikub riideid

Augud lemmiksärgis, kokku tõmmanud villased kudumid – see on minevik tänapäevaste pesumasin-kuivatitega. Värvi- ja kujumuutused ning isegi augud kangas on kõige levinumad põhjused, miks inimesed ei julge osta kuivatiga pesumasinat. Tänapäevased kuivatiga pesumasinad läbivad mitmeid teste, et ka delikaatsete esemete pesemine sujuks ideaalselt. Kõige tähtsam pesu pesemise juures ongi õige programmivalik, mis tagab maksimaalse pesutulemuse ja õige hoolduse igale kangale.

Müüt: kuivatiga pesumasin võtab palju ruumi

Kas sina oled üks neist, kes usub endiselt, et kuivatiga pesumasin võtab väga palju ruumi? Viimased mudelid ei ole suuremad mistahes teistest pesumasinatest. Ainus erinevus on see, et nüüd saad sama suurest masinast võtta kuivad riided, ega pea ostma eraldi kuivatit. Paljud tootjad pakuvad tavaliste mõõtudega ja ka kitsamaid mudeleid väiksematesse kodudesse. Kõige populaarsem LG kuivatiga pesumasin Eestis on muideks kõigest 45 cm sügavusega. Inimesed hindavad funktsionaalsust ja ökonoomsust, et masin mahuks ka kitsastesse oludesse ja väiksematesse kodudesse.

Müüt: kuivatiga pesumasin tarbib palju energiat ja teisi ressursse

Kas tead, kui palju Sinu praegune pesumasin elektrit tarbib? Tänapäevased kuivatiga pesumasinad säästavad energiat, vett, aega ja teisi ressursse. Näiteks on paljudel masinatel sensorid, mis tuvastavad trumlis pesu koguse ning garanteerivad optimaalse pesemis- ja loputamisefektiivsuse. Samuti on näiteks mõnel kuivatiga pesumasinal olemas Eco Hybridi tehnoloogia, mis säästab vett ja lühendab kuivatustsüklit. Eco Dry režiim ei kasuta kuivatamiseks üldse vett ja Normal Dry režiim lühendab tervet tsüklit ja vähendab seeläbi elektrikulu.

Müüt: ebaefektiivne ja väheste lisafunktsioonidega

Tegelikkuses on uutel pesumasinatel palju lisafunktsioone, mis muudavad igapäevase pesemise ja kuivatamise palju efektiivsemaks. Näiteks on paljud LG pesumasinad varustatud funktsiooniga TurboWash™, mis lühendab pesemisprogrammi pikkust tervelt 20 minutit. TrueSteam™ aga eemaldab rõivastelt kuni 99,9% allergeenidest ning auruga värskenduse programm eemaldab lõhnad ja vähendab kortse riietel kõigest 20 minutiga. Lisaks on paljudel masinatel Time Delay funktsioon, mis võimaldab ajastada pesemise just Sulle sobivaks hetkeks, et saaksid koju tulles võtta masinast kuivad rõivad. Paljud mudelid on varustatud ka SmartThinq WiFi funktsiooniga, mis lubab kodust eemal olles käivitada sobiva pesutsükli nutitelefonist. Ühtlasi on võimalik alla laadida erinevaid pesuprogramme lisaks nendele, mis pesumasinal juba olemas.