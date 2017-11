MyFitness avab Riias kolm uut spordiklubi

MyFitness võtab Läti pealinnas Riias üle kolme spordiklubi pinnad, mille varasem operaator Atlētika lõpetab pärast 12 aastat oma tegevuse.

MyFitnessi juhatuse esimees Erkki Torn on rahul ettevõtte senise laienemisega, ent kinnitab, et MyFitnessi soov on Lätis klubide võrgustikku veelgi suurendada.

“Ambitsioonikas eesmärk on veel vähemalt viie uue klubi avamine Riias järgmise kahe aasta jooksul,” selgitas Torn, kelle kinnitusel on laienemine Lätis positiivne ka MyFitnessi Eesti klientidele, kellel on Lätti reisides laiem valik treenimisvõimalusi.

Eesti suurim spordiklubidekett MyFitness on turuliider ka Lätis. Sel suvel avas ettevõte Riias kaks suureformaadilist klubi ning nüüd veel kolme uue asukoha lisandudes endistel Atlētika klubi pindadel on MyFitnessil Riias detsembriks kokku 11 spordiklubi.

Atlētikalt üle võetud pindadel sõlmiti uued pikaajalised rendilepingud ning klubid viiakse MyFitnessi kaubamärgi alla ja kvaliteedistandarditega vastavusse selle aasta lõpuks.

2008. aastal tegevust alustanud MyFitnessil on täna 18 klubi Eestis ja 11 klubi Lätis, millel on kokku üle 40 000 liikme ning mida külastatakse aastas üle 2,5 miljoni korra. MyFitnessi meeskonnas töötab ligi 500 inimest.