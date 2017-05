Nädalalõpp toob viimase poole aasta parima õues söömise ilma

Soojade ilmade saabudes tekib inimestel vastupandamatu soov õues olla – olgu siis metsas, rannas või oma koduaias. Väljas viibimine teeb kõhu aga väga tühjaks ning lagedale tuuakse väligrillid ja maitsvad lihatooted. Eesti tarbija eelistab lihtsaid ja harjumuspäraseid maitseid, üha olulisemaks peetakse ka kodumaist toorainet. Number üks grilltoodete valmistaja Eestis, Maks&Moorits, annab mõned ideed, kuidas meeldivat grillielamust saada.

Grillimine võib olla nii gurmee-elamus kui ka viis kiiresti kodus või väljasõidul maitsev toit küpsetada. Tihti soovibki tarbija grilltoodet, mida poes näppu võtta ning ilma muu ettevalmistuseta hiljem grillile visata. Kvaliteetsed ja maitserikkad grilltooted garanteerivad toiduelamuse ja kõhutäie nii pere kui ka sõprade keskel.

Suvele vastu minnes laienes nii Maks&Mooritsa suvetoodete valik kui ka Premiumi sari, kuhu sinkidele lisandusid kõrge, 92% lihasisaldusega traditsioonilise maitsega Liharikkad toorvorstid lambasooles. Jätkuvalt on tootevalikus enim müüdud ja aastakümneid grillijate lemmik Maks&Mooritsa Klassikaline šašlõkk ning Maitselt Mahe grillvorst. Uute grilltoodete maitsestamiseks on kasutatud näiteks kirssi, kanepiseemneid, sibulat ja hapukoort.



Kanuusse ja kummipaati

Grilli köögivilja! üleskutse on küll mõjuv, kuid suuremjagu veematkajaid eelistab kõhu täitmiseks salati ja juurikate asemel siiski liharikast suupala, mida lõunapausil või õhtul lõkke ääres mõnus sussutada on. Jõuvarud saab kiiresti taastada maitsvate grill- ja toorvorstikestega või kiirelt valmivate eelküpsetatud grillribidega. Selleks on Maks&Mooritsal pakkuda searibid vähese tšilliga kui ka BBQ-kastmega ribi. BBQ-kastme valmistamiseks on kasutatud tšillit, ürte ja tomatit – nii nagu Ameerikas kombeks. Kiire, mugav ja pehmus garanteeritud.

Šašlõki hapuks minemise hirmus paljud seda kaasa võtta ei julge, kuid karta pole vaja – toidu säilitamiseks veematkal on mitmeid võimalusi, kuid asja ajab ära ka paadipõhi, millele asetatud ja mõne riideesemega kinni kaetud šašlõkipakk kevadvete külmuses paar päeva vaevata vastu peab. Kõige kindlam on grilltooted kaasa võtta külmakastiga. Nii et peljata ei tasu, kuid vorstiga on siiski kõige lihtsam ja kiirem.



Matkale ja retkele

Ka siin peab paika kõik, millest eespool juttu. Grilltooted võib pista niisama kilekotti jääpudelite vahele ja fliisi või rätiku ümber kerida. Nii püsib toit jahedas vähemalt päeva ja kaasas pole ka üleliigseid asju, nagu külmakasti, mida siis koduteel tühjana tassida.

Kui matkaseltskonnas on lapsi, kellele šašlõkk ei lähe, on mõistlik valida toorvorstid lambasooles või laste lemmikuid viinereid. Talvel väga populaarseks osutunud Kanepi verivorsti retseptist näppasime idee ka ühele suvetootele ja uudisena leiab poelettidelt toorvorstikesed kooritud kanepiseemnetega. Kartulikrõpsude austajate lemmik maitsekombinatsioon onion-sourcream on nüüd saadaval ka toorvorstina. Kõiki neid saab küpsetada nii väligrillil, fooliumis kui matkaklassikana – viiner vardas.



Terrassile ja aeda

Oma terrass ja/või aed annavad võimaluse grillida lihatoite, mis varustuse nappuses matkal tegemata jäävad. Pärast tööpäeva tühja kõhuga on targem võtta grillida kiiresti valmiv toode, nagu äsja müügile tulnud Paprika grillvorst või siis aastaid number üks olnud grillvorst Maitselt Mahe juustuga. Need on hitid nii laste kui ka täiskasvanute seas.

Nädalavahetusel, kui aega on rohkem, saab grillile visata natuke kauem valmiva šašlõki või grill-liha. Selleks sobib näiteks kerges äädikamarinaadis Kolme sibula šašlõkk, äädikamarinaadis šašlõkid on läbi aastate olnud vaieldamatult tarbijate lemmikud. Uuele šašlõkile annavad äratuntava sibulamaitse roheline, punane ja valge sibul. Suviselt värske valik on ka kergelt hapukas suitsuses marinaadis Kirsine BBQ-šašlõkk ja grill-liha.

Viiendat maitsemeelt aitab avastada Umami šašlõkk. Me tunneme maitseid nagu magus, hapu, soolane ja mõru ning teadsime siiani, et kõik toidud on nende maitsete kombinatsioonid. Kuid nüüd on avastatud uus ja meie hinnangul kõige maitsvam maitse – umami. Proovi järele!

Maitsvaid grillielamusi!

Veel toredaid grillimõtteid, mida kaasa võtta, leiad siit.