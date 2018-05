Nordica vastab: mida tähendab Eesti lennuliikluse tulevikule Air Balticu suur uudis?

Air Balticu uudis üldsusele, on meie regiooni kontekstis kindlasti märkimisväärne. Lennukite ost võib olla lennuettevõttele väga märgilise tähendusega, kuid uudisväärtus ei peitu üldjuhul ostetavate lennukite arvus, vaid pigem nende rakendamise plaanis. Seetõttu on keeruline kommenteerida, mida see tehing sisuliselt Balti lennundusturule tähendab.

Üks on aga kindel - kõik need lennukid siia ei mahu. Järelikult on plaan laieneda väljapoole Baltikumi, mida Nordica on juba oma esimestest päevadest peale teinud. Ilmselt näeb nüüd ka lõunanaabrite lennuettevõte suuremaid kasvuvõimalusi just väljaspool koduturgu.

Mis puudutab ostetavate lennukite arvu, siis Eesti lennufirma on viimase kahe aasta jooksul oma lennukiparki mitmekordistanud. Täna käitab Nordica pea 20 lennukit ja neid on plaanis äri arenedes järjest juurde hankida. Läti lennufirmal on lennumasinate arv viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne, püsides 30 ringis.

Mida arvata sellest, et Baltimaadest ja Baltimaade vahel lendamiseks hakatakse kasutama 150-kohalisi lennukeid: on see piisava suurusega lennuk või ehk liiga suur?

Läti lennufirma poolt soetatavad lennukid saavad olema ilmselt 150-kohalised, mis viitab sellele, et seni Nordicaga konkureerida püüdnud Air Baltic, keskendub edaspidi hoopis teistsugusele turusegmendile.

Me teame, et Eesti klient soovib häid lennuaegu, pigem tihedat lennugraafikut ja kiireid ühendusi Eestile oluliste sihtkohtade vahel. 150-kohalise lennukiga on väga keeruline pakkuda päevas Tallinnast 4 väljumist Stockholmi suunal. See oleks tänast konkurentsisituatsiooni arvesse võttes enesehävituslik.

CS300-ga on aga võimalik minna lahingusse suurte odavlennufirmadega nagu Norwegian, Ryanair, Easyjet, Wizzair jne. Siin on tegemist lätlaste poolt väga suure ja tähelepanuväärse äriotsusega ja Nordical jääb siin üle pöidlad hoida, et lõunanaabritel õnnestuks nimetatud gigantidele tugevat konkurentsi pakkuda. Kriitilise tähtsusega on seejuures teha seda kasumlikult.

Mida tähendab see, et Air Baltic ütles välja ka Eestit puudutava: nad näevad Tallinnas väga suuri kasvuvõimalusi ja kavatsevad järgnevatel aastatel seda jõulisemalt realiseerima hakata?

Kui sa tead mis tööriistu keegi kasutab, siis oskad ka aimata millist tööd ta tegema hakkab. CS300 lennukid on efektiivsed keskmaa lendudel ehk vahemikus 5000-6000 km. Nordica äri keskendub täna regionaallendudele, sihtkohtadele mille lennukaugused on vahemikus 1000-2500 km. See tähendab seda, et Läti ja Eesti lennufirmad ei pruugi edaspidi otsesed konkurendid olla, vaid pigem üksteist täiendavad ettevõtted.

Kui Läti riiklik lennufirma hakkab pakkuma Tallinnast paremaid ühendusi 5000-6000 km kaugusele, siis on see vägagi tervitatav. Lätlaste otsuse peale peaksid murelikud olema eelkõige suured odavlennufirmad, kes täna meie pealinnast opereerivad.

Usun, et Balti regiooni mahub ilusti ära nii üks tugev odavlennufirma, kui ka üks tugev regionaallennufirma.