Delfi toimetusele kurtis reisija, et Saaremaa ja mandri vahel sõidab parvlaev Hiiumaa ja samal ajal seisab uus laev Tõll kai ääres.

„Tõll seisab kai ääres ja liinil on Hiiumaa. Tõll ei pidavat jääga hakkama saama, aga sellest ei räägi keegi," kahtlustab reisija.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul ei vasta see kahtlustus tõele. „Tõll saab jääga suurepäraselt hakkama. Põhjus, miks liini teenindab ka Hiiumaa on selles, et laev on aastaks ajaks renditud, seega pole põhjust teda kai äärde seisma jätta. Päevane graafik on kahe laeva vahel ära jagatud," selgitas Arro.

Praegu on plaan selline, et Tõll sõidab neil hetkedel, mil reisijaid on rohkem ehk päeva teises pooles, kuid aeg-ajalt ka hommikuti. „Ka nädalavahetusel sõidab eelistatult rohkem Tõll, kuna inimestel on ka suurem ootus uue laevaga sõita," lisas Arro.

Täna alustas Tõll hommikul kell 7.20 Kuivastust reisi. "Tänane graafik on nii, et Tõll sõidab kuni teeb kell 10.15 väljumise Virtsust, siis vahepeal puhkab ja liini teenindab päeval parvlaev Hiiumaa. Õhtul kell 19.20 väljub jälle Tõll Kuivastust ja sõidab päeva lõpuni," täpsustas Arro.

Laevade liikumist saab jälgida siit.

Parvlaev Hiiumaa renditi möödunud aasta oktoobris ning on seega liinil tänavu aasta sügiseni, jagades Saaremaa liinireise uue parvlaevaga Tõll.