Oleg Gross: Prisma lahkumisega kaotaks Eesti tarbija palju. Kui Lidl üldse tuleb, tundku hirmu Rimi ja Maxima

Kas Lidli tulek saab Prisma Achilleuse kannaks?

Seda peab nende endi käest küsima. Kuidas saan mina sellele vastata? Lidli mõju Eesti jaeturule sõltub ikka sellest, kui palju kauplusi nad siia toovad.

Oletame, et tulevad suurelt. Avavad palju kauplusi korraga.

Kui nad tulevad turgu vallutama - hoopis teine jutt. Aga kui nad tulevad marginaalselt, siis turgu see palju ei mõjuta. Ehk ainult piirkonniti. Nad on ju varemgi püüdnud Eestisse tulla. Ostsid kinnisvara, müüsid selle siis maha ja loobusid plaanidest. Kuniks pole Lidlit, ei saa milleski kindel olla. Me võime ennustada, aga see ei anna midagi.

Eestis on marginaalid kõige madalamad Balti riikidest. Konkurents on siin kõige tihedam. Ilmselt oli see ka põhjus, miks Lidl siia esimese lainega ei tulnud. Ega sakslane rumal ole! Nad mõtlevad täpselt, mida siit võtta annab. Kui nad siia hullult oma kapitaliga lammutama tulevad, siis ta võib siin hirmsalt asju ümber kujundada, kaupmehi nõrgestada. Mina ei näe, et ta siia hullult laamendama tuleks. Me oleme liiga pisike, me liiga tähtsustame end üle. See on suur asi, kui nad üldse siia tulevad!