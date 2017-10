Ootamatu samm: Air Baltic eemaldab liinilt seitse uut Bombardieri lennukit, et mootoreid põhjalikult kontrollida

Läti lennufirma Air Baltic eemaldab turvalisuse kaalutlustel ajutiselt liinilt kõik Bombardier CS-seeria lennukid, et kogu lennupargi mootorid korraga üle kontrollida.

Air Balticu lennukipargis on kokku seitse CS300 lennukit, mille tiibade all mürisevad Pratt&Whitney PW1500G mootorid, vahendab Flight Global.

Flight Globalile andis lennufirma selgituseks, et tegemist on vaid „ajutise liinilt eemaldamisega", mille käigus püütakse teostada kontroll CS300-tüüpi lennukite mootorite välistele detailidele.

Air Baltic pole seejuures avaldanud, mis on täpne põhjus, miks mootoritele ülevaatus teostatakse ning millistele detailidele täpsemalt tähelepanu pööratakse.

Lennufirma on samas öelnud, et ülevaatuse läbiviimisel tehakse tihedat koostööd mootoritootja Pratt&Whitneyga ning CS300-tüüpi lennukitega lendude jätkumist eeldatakse juba peagi.

Air Balticul on lisaks olemasolevale seitsmele CS300-tüüpi lennukile Bombardierilt veel 13 raudlindu saabumas, kõik sama tüüpi mootoritega, millele pragu kontrolli teostatakse. Air Baltic on üks kahest Euroopa lennufirmast, kes kasutab CS-seeria lennukeid. Teine lennufirma – Swiss – kasutab nii CS300 kui CS100 tüüpi lennukeid. Viimane pole pidanud vajalikuks teostada sellises mastaabis ohutusülevaatust nagu Air Baltic.

Alles möödunud aasta detsembris tegi Air Baltic uute lennukite ostu valguses pressiürituse Tallinnas, kus tutvustas üht uut Bombardier CS300 lennukit, tehes lõbusõidu Eesti kohal.

„Mootor on pärit Ameerikast, tiivad tulid Põhja-Iirimaalt ja kogu lennuk pandi kokku Kanadas. Me ostame kokku 20 lennukit ja nad maksavad kokku 1,5 miljardit dollarit. Tegemist on Balti riikide siiani suurima investeeringuga. Raha tuleb meie osanikelt ja investoritelt ning lisaks plaanime me ka 80% summast laenata," rääkis Air Balticu avalike suhete osakonna asepresident Janis Vanags toona Ärilehele.

Vanags viitas toona ka Bombardieri CS300 lennukitüübi uudsusele, mis on põhjus, miks selle täit võimekust ära ei kasutata.

„See lennuk on disainitud tihedaks graafikuks, kuid esimestel kuudel hoiame me tagasi: testime ja kontrollime seadmeid. See on standardpraktika, et alguses ei kasutata ära lennuki täispotentsiaali. Uusi lennukimudeleid ehitatakse iga 30 aasta tagant, Boeing tuli 80ndatel ja Bombardier CS300 tuli praegu. Me oleme nüüd need, kes lendavad kõige uuema masinaga,“ ütles ta.