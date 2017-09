Osta artikkel – see on kiireim viis jõuda igatsetud loo või väljaandeni

Aasta algusest saavad Tele2, Elisa ja Telia kliendid osta Eesti Ekspressi, Maalehe, Eesti Päevalehe, Delfi, laupäevalehe LP ja Maakodu tasulist sisu ka artiklikaupa nii mobiilis kui ka arvutis.

Artkliost on saanud tuhandete inimeste igapäevelu lahutamatuks osaks, sest lugusid soetetatakse üha enam ja enam.

“Maksumüür! Taas! Tahaks lugeda, aga see kõik on nii keeruline…,” on vist tuttav mõttekäik paljudele. Õnneks on e–teenuste progress aidanud maha võtta kõik emotsionaalsed ja tehnilised takistused, et loetud sekunditega ületada maksumüür ja jõuda igatsetud loo või armastatud väljaandeni.

Aastaid oli Ekspress Meedia tasulise sisu lugemiseks kaks võimalust – tuli osta kuine digitellimus või päevapilet. Igapäevasele ja aktiivsele lugejale oli ja on kuutellimus parim viis tasulise ajakirjandusliku sisu tarbimiseks, kuid neile, kes alles astuvad esimesi samme tasulise sisu maailmas ja tahavad selles kindlust, on mugavaim ja kiireim viis sisu lugeda läbi üksikute artiklite ostmise.

“Kiirus ja mugavus, asukohast sõltumatus ja otsustusvabadus on kindlasti märksõnad, mis teenust iseloomustavad. Oma digiteekonna alguses kaalusime samuti artiklite müüki, kuid tehnilised lahendused ja usk eelkõige päevapiletisse, lükkasid artiklite ostu–müügi edasi,” kinnitas Ekspress Meedia levi– ja klienditeenindusdirektor Tarvo Ulejev.

” Pole vaja teha kontot, alla laadida rakendust mobiili ega lisada krediitkaardi andmeid – sisu on loetav ainult ühe nupu– või hiireklahvi vajutusega

“Oleme lisanud kõikidele tasuliste artiklite juurde nupu koos üksikartikli lõpphinnaga – 99 senti. Nupule vajutades sooritatakse makse otsekohe ja artikkel ongi lugemiseks avatud. Makse jaoks ei ole vaja teha kontot, alla laadida rakendust mobiili ega lisada krediitkaardi andmeid – sisu on loetav ainult ühe nupu– või hiireklahvi vajutusega. Ostetud summa lisatakse mobiiltelefoni arvele. See kõik toimub loetud sekunditega,” lisas Ulejev.

“Üksikute artiklite ost on saanud lugejatelt suure heakskiidu. Kuust–kuusse on ostjaid järjest rohkem ning näeme selget trendi – ühe loo kaupa ostu tegemine on tõusuteel. Selle võimaluse turuletoomine on ennast tänaseks sajaprotsendiliselt õigustanud. Igakuiselt ostetakse tuhandeid artikleid. Oleme Eestis tasulise sisu pakkumise pioneered ja kõige enam sellesse panustavad ning täna ka ainsad, kes pakuvad üksikuid artikleid ostmiseks.”

Artikliostuteenusest on suur kasu just neile lugejatele, kel pole soovi teha püsitellimust, ent kes huvituvad mõnest konkreetsest loost, tahtmata tervet väljaannet lugeda.

Igapäevase ja aktiivse lugemisharjumuse korral jääb soodsaimaks viisiks siiski endiselt püsitellimus.

