OTSEPILT ja -BLOGI | Konjunktuuriinstituut avaldab, kas aktsiisitõus on eestlased rohkem jooma pannud

Sotsiaalministeeriumis esitletakse konjunktuuriinstituudi tehtud uuringu "Eesti alkoholiturg, alkoholitarbimine ja alkoholipoliitika 2017. aastal" tulemusi.

Konjunktuuriinstituudi uuring annab ülevaate Eesti alkoholisektori arengust 2017. aastal – muutustest alkohoolsete jookide tootmises ja müügis, alkohoolsete jookide piirikaubandusest, jaemüügist siseturul ning elanike hinnangutest riigi alkoholipoliitikale, alkoholi kättesaadavusele ja tarbimisele.

Uuringu tulemusi esitleb Marje Josing konjunktuuriinstituudist. Uuringu tulemusi kommenteerivad sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht ja terviseala asekantsler Maris Jesse. Ettekande teeb ka Soome tervise ja heaolu instituudi teadlane proffessor Pia Mäkelä, kes annab ülevaate arengutest Soome alkoholipoliitikas ja alkoholikahjude vähendamiseks rakendatud meetmetest.

Spetsiaalselt Lätis käinute hulgas oli väheseid tarbijaid 24 protsenti, 58 protsendi olid mõõdukad tarbijad ja 18 protsenti suured tarbijad.

Josing: Iga kolmas täiskasvanud elanik ütles, et on läbisõidul Lätist alkoholi ostnud. 2017. aastal oli 18 protsenti inimesi, kes läksid spetsiaalselt alkoholi ostma.

Josing: Aastaid oleme rääkinud, et alkoholihind ei tohiks odavneda elanike jaoks. See mudel ei tööta tingituna piiriülestest ostudest. Eesti netokuupalga eest saab Läti piiriäärsetest poodidest osta 770 liitrit õlut.

Josing: Eesti aktsiisimäärad on kõrged. Nominaalis oleme viiendal-kuuendal kohal kange alkoholi kohapeal. Meist ees on Põhjamaad, Ühendkuningriik, Belgia jne. Oleme pisut kõrgemad ka Euroopa Liidu keskmisest. Kui vaadata sissetulekuid, siis meie aktsiisid on kõige kõrgemad.

Josing: Suur osa 2017. aastal laekunud aktsiisist tuli kangest alkoholist.

Josing: Kahjuks ei reageeritud analüütikute hoiatustele. Näeme seda tulemust, et läbi selle, et ostud liikusid osalt ära Lätti, hakkasid vähenema ka aktsiisitulud. Turuhägusust tekitas laovarude kogumine. Turul oli suur moonutus ja varude poolt ei suudetud väga hästi hinnata. Ettevõtjad kasutasid head äriplaani: ostsid vana aktsiisiga alkoholi ja müüsid seda hinnaga, nagu sellel oleks uus aktsiis.

Josing: Eesti on viimastel aastal rakendanud agressiivsest või suurte muutustega alkoholipoliitikat. See sai alguse 2014. aastal. Välismaalt ostmise juured peituvad selles ajas.

Josing: Läbi aja saame öelda, et on oluliselt langenud kangema alkoholi ja õlle tarbimine. Ajas on kasvanud veini tarbimine.

Josing: Müük siseturul on langenud kõigis alkoholigruppides. Vaadates eelmise aasta tarbimist tootegruppide lõikes, siis jõi üks täiskasvanud inimene 82,2 liitrit õlut.

Josing: Meie hinnangul illegaalne müük on samal tasemel, kui oli ta eelmisel aastal. Probleemiks on see, et on muutunud illegaalse turu mõiste. Hall ala on Lätist ostetud alkoholi edasimüümine. Elanikud sageli ei teadvusta ega oska seda lugeda illegaalse käitumise alla. Me ei räägi enam salaviinast, vaid salasiidrist. Välisturistide ostud on vähenenud.

Josing: Probleem on selles, et oluliselt on kasvanud ostud välismaalt.

Josing: Alkoholitarbimine 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga väga oluliselt ei muutunud. Kui 2016 oli 10,2, siis eelmisel oli see 10,3 liitrit absoluutalkoholi täiskasvanud inimese kohta. Me ei räägi olulisest muutusest.

Josing: konjunktuuriinstituut peab arvestama ja lugema ka varude problemaatikat. Seoses aktsiiside järskude tõusudega on ka Eesti ettevõtjatel varud. Oleme ka välja selgitanud ka varude mahu.

Josing: konjunktuuriinstituut kasutab tootmise numbreid, väliskaubanduse numbreid. Oluline probleem on turistide ostetud alkohol. Turistide ostumaht on kindlaks määratud ja tarbimisest välja arvutatud. Meie jaoks on uus lõige, kui palju eestlased ostavad välisuturult, mis tuleb liita meie tarvimisele, sest muidu saame väära pildi. Peame arvestama ka salaturugu.

Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing: Eirpärane on see, et sel aastal on suur huvi uuringu vastu. Kui on kahtlusi, kas konjunktuuriinstituut on kuskile kaldu, siis ma kinnitan, et me ei ole ei paremale ega vasakule kaldu.

