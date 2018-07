Päikeseenergia on investeering tulevikku

Päikesepaneelid sobivad neile klientidele, kes soovivad iseseisvalt kasutada päikesevalgusest toodetud elektrit. Elektrumi paketiga Päikese Klõps saavad kodutarbijad, korteriühistud ja väikeettevõtted kvaliteetsed päikesepaneelide valmislahendused ning päikeseelektrijaama saab soetada ka järelmaksuga.

Kas päikesepaneele tasub Eestisse paigaldada?

Kui viis aastat tagasi arvati, et Eesti energeetiline tulevik on tuulikud, siis nüüdseks on selge, et kodumajapidamises on kõige efektiivsem elektri tootmislahendus päikesepaneelid. Seda, et Eestis on vähe päikest, ei tasu kindlasti karta. Eestis on sarnane päikese intensiivsus nagu Saksamaal ja seal on päikesepaneelid väga populaarsed. Meie keskmine päikesepaisteliste päevade arv on 200 päeva aastas. Samuti soosib Eesti ilmastik päikesepaneelide kasutamist: siin on palju tuult ja vihma, mis paneelid puhtaks peseb.

Mugav ja kiire võtmed kätte lahendus

Tellides paketi Päikese Klõps, korraldab kogu asjaajamise dokumentatsioonist, liitumisest ja transpordist, paneelide paigalduseni ja jaama käikuandmiseni Elektrum. Päikeseelektrijaama rajamine alates kliendilepingu sõlmimisest kuni jaama üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamiseni võtab aega kuni 3 kuud.

Kui suur investeering on päikesepaneelide ost?

Üks olulisemaid küsimusi on, kui suurt kokkuhoidu paigaldatud päikesepaneelid toovad ning kas need end ka ära tasuvad? Elektrumi eeliseks on kiire ja mugav asjaajamine ning jaama saab soetada ka soodsa järelmaksuga, millel on 0% intress ning puudub lepingutasu. Need head küljed muudavad päikesepaneelid tavatarbijale palju kättesaadavamaks. Järelmaksuga soetamisel on sissemakse suurus 15% ning ülejäänu tasutakse osamaksetena viie aasta jooksul. Seejuures on paneelide tööiga vähemalt 25 aastat ning selle aja möödudes on garanteeritud 80% paneelide võimsusest.

Millal hakkavad päikesepaneelid end ära tasuma?

Päikesepaneelide tasuvusaeg sõltub mitmest tegurist – peamiselt valitud päikesepaneelide komplektist, elektritarbimisest (kui suur on omatarve ja kui suur osa edastatakse võrku), finantseerimistingimustest ja krediidikulukuse määrast, riiklikest subsiidiumitest ning toetusmeetmetest. Kodutarbijale jääb tasuvuse ajaks üldjuhul kuni 15 aastat koos Eleringi tootmistoetusega. Korteriühistule ja ärikliendile kuni 13 aastat (investeeringu toetust arvestamata). Kui soovite teada, millal päikesepaneelid end teie konkreetsel kinnisvaral ära tasuvad, soovitame registreeruda Päikese Klõps konsultatsioonile.

Kas ma pean päikeseelektri eest tasuma?

Päikesepaneelide toodetava elektri tarbimise eest muidugi midagi tasuda ei tule, kokkuhoid tekib lisaks otsesele elektrienergiale ka võrgutasude ning maksude näol. Tarbimisest üle jääv elekter edastatakse võrku ja edastatud elektrienergia hind tasaarveldatakse igakuise elektriarvega. Tasaarvelduseks tuleb sõlmida Elektrumi mikrotootja leping. Keskmises majapidamises kasutatakse umbkaudu 30-40% paneelide toodetud elektrist ise ära ning ülejäänud elekter müüakse võrku, teenides nii müügist tulu.

Kuhu paneelid paigaldatakse?

Paneelid sobivad kõigile katustele, välja arvatud õlgkatusele. Neid saab paigaldada ka maapinnale. Regulaarset hooldust paneelid ei vaja, sest vihm peseb neilt tolmu ja lumi sulab ära, kui paneelid soojaks lähevad. Soovitav on siiski kord aastas regulaarselt üle vaadata kogu jaama tehnika ning asukohast sõltuvalt võib olla vajadus pesta paneele näiteks õietolmust.

Saadaval on kaks paketti. Päikese Klõps - Premium paketi paneelid võimsusega 310 W on valmistatud Eestis Naps Solar tehases. Need on monokristallpaneelid, mille eelis on suurem võimsus pindalaühiku kohta. See on oluline siis, kui katusel napib paigaldamiseks sobivat pinda. Samuti sobib musta värvi paneel tihtipeale paremini uute eramute disainilahendustega.

Päikese Klõps - Value paketis on Aasias valmistatud paneelid võimsusega 275 W. Nende eelis on soodsam hind.

Kuidas päikeseenergia kasutamist alustada?

Registreerige end Päikese Klõps konsultatsioonile, et valida kõige sobivam paneelide komplekt ning Elektrum koostab Teile personaalse paneelikomplekti pakkumise.

