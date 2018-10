Pangaautomaate jääb vähemaks. Pangad valmistuvad ühtseks sularahaautomaatide võrguks

See tähendab, et Eestis praegu kasutusel olevate umbes 700 sularahaautomaatide arv väheneb, räägiti Pangaliidu üritusel.

“Nendes kohtades, kus on kõrvuti näiteks neli erineva panga sularahaautomaati, jääb neid alles vähem. Üksikute automaatide arvu nendes kohtades, kus on üks automaat, ei vähendata, kuna ülalpidamiskulud jagunevad eri pankade vahel,” ütles Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu.

Ühtne sularahaautomaatide võrgu idee on varemgi pangaliidu laual olnud, kuid siis oli sellele üks pank vastu.

"See oli tänasel Pangaliidu avalikul strateegiliste eesmärkide esitlusel üheks teemaks," teatas SEB. "Teema võetakse pankade poolt uuesti lauale ja hakatakse kõiki neid küsimusi uuesti arutama."

Eestis algas makseterminalide ja sularahaautomaatide ühiskasutamine 1996. aastal.

"Pangad on kokku leppinud sularahaautomaatide võrgustiku loomise arutelu alustada, kuid konkreetseid kokkuleppeid veel ei ole," märkis Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmets. "Swedbanki jaoks on kõige olulisem, et meie klientide jaoks säiliks teenuse kättesaadavus ja kvaliteet."