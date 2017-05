Pepu puhtaks ka ekstreemsetes oludes!

Keegi meist ei tahaks puhkusel muretseda ebameeldivate kehalõhnade või ärritunud ja sügeleva naha pärast, eriti intiimpiirkonnas. Eesti idufirma SATU Laboratory loodud niisutav geel on kuumadel suvepäevadel, eksootikareisil ja aktiivsel puhkusel asendamatu abimees, mis tagab puhtuse terveks päevaks.

Mis ühendab pikka rongireisi, telkimist, mitmepäevast matka ja lõõgastavat rannapäeva? Loomulikult puhkus, aga mitte ainult. Kõik need tegevused viivad sind kodust eemale, vahel ka umbsetesse tingimustesse, mistõttu vajad usaldusväärset abimeest, mis aitaks sul säilitada hea hügieeni ka siis, kui soe dušš pole käeulatuses. Siinkohal tulebki sulle appi eestlaste loodud Gel Wipe.

Miks seda vaja on?

Kindlasti tead, et nahk sinu istmikupiirkonnas on õrn ja tundlik. Just seetõttu vajab see erilist hoolt. Gel Wipe on puhastav ja niisutav geel, mis on loodud tualetis kasutamiseks, kuid tuleb appi ka ekstreemsemates tingimustes, et saaksid tunda end kogu päeva puhta ja värskena.

Miks tualettpaberist ei piisa? Kahjuks ei eemalda ka parim tualettpaber kogu mustust — karvad ja nahapoorid jäävad ikka määrdunuks. Aktiivselt puhates, treenides ja higistades kandub aga mustus pesule ning hakkab eritama halba lõhna. Küsitlused näitavad, et kehv isiklik hügieen on vastassoo puhul üks eemaletõukavamaid asju — ei ole midagi ebaseksikamat kui “esimesed triibulised” aluspükstel.

Kui pakid asju puhkuseks, siis ära unusta Gel Wipe’i kotti pista. Nii umbsel bussisõidul kui ka suvises telklaagris on geelist kasu, kuna see hoiab ja kaitseb sinu intiimpiirkonda mustuse ning ärrituse eest. Lisaks hügieeni parandamisele niisutab geel nahka, eemaldab mustuse ja ebameeldiva lõhna ning hoiab ka aluspesu puhtana. Kui aga nahale on tekkinud mikrohaavandid, aitab niisutava ja rahustava geeli kasutamine ärritustunnet leevendada. Teisisõnu: tegu on hea alternatiiviga, kui duši alla hüpata pole võimalik.

Sobib ka mudilastele

Gel Wipe on suureks abiks ka väikelaste vanematele. Hea teada, et kui pisipõnnil peaks kodust eemal juhtuma väike “õnnetus”, on abi kotist võtta. Samuti on geeli mugav kasutada näiteks pikal rannapäeval, et mustus, merevesi ja liivaterad lapse õrna nahka ja organismi ei kahjustaks. Hügieeniline geel on naha vastu hell ja sobib kasutamiseks ka alla kolmeaastastele lastele.

Geel on pakendatud mugavasse 100 ml pudelisse, mahtudes hästi nii käe- ja seljakotti kui ka auto kindalaekasse. Võrreldes niiskete salvrätikutega on Gel Wipe soodsam, puhastab poore tõhusamalt, ei reosta loodust ja seda jätkub kauemaks — lausa mitmeks kuuks.

SATU Laboratory

Kuidas Gel Wipe’i kasutada?

Geeli kasutamine on lihtne ja mugav:

puhasta tualettpaberiga suurem mustus; võta uus paber ja murra see kahekordseks; pane paberile tilgake geeli ja pühi pepu puhtaks; võta paber ja kuivata.

Mai lõpust alates on toode saadaval Apotheka Netiapteegis ja suuremates Apothekades üle Eesti.

Vaata ka www.satulaboratory.com.

Selle artikli ilmumist on toetanud EAS läbi SATU Laboratory OÜ-le antud Starditoetuse, mida on kaasrahastanud Euroopa Regionaalarengu Fond.