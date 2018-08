Politsei manitseb: liikvel on kaval petuskeem, millega võib kaasneda vägagi kopsakas rahaline kahju

„Praeguseks on meile Viljandimaalt laekunud üks tähelepanek uuest petuskeemist, millega välisriigi kelmid püüavad meie ettevõtjatelt priskeid summasid välja meelitada,“ vahendab piirkonnavanem. Ta lisab, et kui tavaliselt püüavad kelmid õnge võtta eeskätt eraisikuid ja eakamaid inimesi, siis sel korral paistab, et petturite siht on suuremaid summasid liigutavatele ettevõtetele ja asutustele sätitud.

„Firmasid tüssata soovivate petturite tegutsemisskeem on iseenesest lihtne ja piisava tähelepanelikkuse korral ka kergesti murtav. Kelmid loovad asutuse juhi töömeilikontoga väga sarnase uue aadressi ja saadavad sealt teate ettevõtte raamatupidajale tungiva korraldusega teha üks välismaine kiirmakse. Summa suurus on eraisiku mõistes suur, kuid ühele ettevõttele mitte midagi märkimisväärset“, kirjeldab piirkonnavanem praegu ringlevat skeemi ja juhib seejuures tähelepanu asjaolule, et ülekannet oodatakse just välismaisele pangakontole.

Viljandi piirkonnavanema sõnul aitab ülesseatud lõksu sattumist vältida asutusesisene suhtlus, täpsus ja tähelepanelikkus. „Kui ühe ettevõtja töötaja meiliboksi laekub taolise sisuga teade, siis ei tee paha korraldus suuliselt oma ülemuselt üle täpsustada. Omavaheline suhtlus on kõige alus ja taaskord kehtib üks tuntud ütlemine, et usalda, aga kontrolli“, tõdeb Lill.

Seni on Lõuna-Eestis teada üks selline ettevõtte tüssamise katsest, mis õnneks töötajate tähelepanelikkuse tõttu ei õnnestunud. Loodetavasti on ka kõik teised asutused ja sealsed töötajad üle Eesti samavõrd tähelepanelikud ja kainelt kalkuleerivad ning võõrastel kelmidel end petta ei lase. Kui aga mõne asutuse postkasti peaks siiski potsatama sarnase sisuga email, siis palub politsei neist juhtumitest 112 numbrile helistades ikka teada anda.