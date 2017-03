Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vaatab üle parvlaevade piletite hinda reguleeriva määruse, et selles kehtestatud sätted sõidukite kohta täpsemaks kirjutada.

Hiiu Leht tõstatas küsimuse, mille järgi tuleb praegu kaubikule, mis võtab sama palju ruumi kui sõiduauto, kuid näeb välja nagu sõiduauto, osta kaks korda kallim pilet, vahendab Meie Maa.

"Hinnakiri on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega. TS Laevad lähtub määrusest. Teema on ministeeriumile edastatud ja arutelu käib," kinnitas Meie Maale AS-i Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Kavas hinnad üle vaadata

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul on parvlaevade piletihinnad kehtestatud sõidukite kategooriate põhiselt.

Veoautod jaotatakse liiklusseaduse ja selle alamaktide kohaselt kolme kategooriasse: kuni 3,5-tonnine täismass - N1 kategooria; üle 3,5-tonnine täismass - N2 kategooria; üle 12-tonnine täismass - N3 kategooria.

"Kui tegemist on alla 3,5 tonni kaaluva sõidukiga, mis võib olla ka nii-öelda väikekaubik ja tootja on selle määratlenud kui N1 kategooria sõiduki, siis on kategooria mõttes tegu veoautoga," selgitas Ruuda.

"Kui Citroëni tehas on määranud, et Berlingo on N1 kategooria sõiduk, siis nii ka on," lisas Ruuda.

Samas pidas ta tõstatatud teemat oluliseks ja ministeeriumil on kavas piletihinna määrus koostöös TS Laevadega üle vaadata ning sätted täpsemaks kirjutada.

